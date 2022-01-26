احتجاج ضد بعثة الأمم المتحدة بالسودان.. ومطالبة برحيلها
المتظاهرون رفضوا مقابلة أعضاء البعثة
كشفت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، الأربعاء، عن أن مجموعة تظاهرت أمام مقر البعثة في الخرطوم مطالبة بطردها.
وأكدت في تغريدة عبر تويتر على دفاعها عن حرية التجمع والتعبير، مشيرة إلى أنها عرضت على المتظاهرين استقبال وفد منهم في مقرها إلا أنهم رفضوا ذلك.
تفويض من مجلس الأمن
وأوضحت أنها موجودة بناء على طلب السودان وتفويض واضح من مجلس الأمن.
جاء ذلك بعدما تظاهر سودانيون أمام مقر البعثة في الخرطوم اليوم، رفضاً للتدخل الخارجي، مرددين شعارات تطالب بطرد البعثة من البلاد.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان تبنّى بالإجماع، في يونيو/حزيران من عام 2020، قرارين بشأن الحالة في السودان.
قرارات دولية
وبموجب القرار الأول رقم 2524، قرر المجلس إنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية في البلاد.
وكان هدف بالعثة (يونيتامس)، المساعدة في تحول البلاد إلى حكم ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام.
كما أعلنت أنها ستدعم الوحدة أيضا عمليات السلام وتنفيذ اتفاقيات السلام في المستقبل، بينها مساعدة بناء السلام والحماية المدنية وسيادة القانون، لاسيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
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