رئيس إسرائيل سيزور تركيا.. وأردوغان: فصل جديد بالعلاقات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء أنّ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا "مطلع شباط/فبراير" المقبل.

إلى هذا، قال أردوغان خلال مقابلة على شبكة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة إنّ "هذه الزيارة يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، مضيفا أنّه "على استعداد للقيام بخطوات نحو إسرائيل في المجالات كافة".

مادة اعلانية

وكان مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته، قد أكد لصحيفة "هآرتس" قبل أيام أن تصريحات أردوغان عن نيته لقاء الرئيس الإسرائيلي كانت مفاجأة.

كذلك، قال إن وزير خارجية تركيا اتصل بنظيره الإسرائيلي لبحث تقارب العلاقات.

اهتمام بإعادة العلاقات

وقال المسؤول إن أردوغان ومسؤولين أتراكاً آخرين ظلوا يرسلون تلميحات منذ عدة أشهر بأنهم مهتمون بإعادة العلاقات مع إسرائيل.

وكان أردوغان صرح عن تلك الزيارة في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء قبل الماضي، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في أنقرة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله: "عقدنا اجتماعات في الماضي مع الأطراف الإسرائيلية، وأكدنا على التعاون المشترك لنقل الغاز إلى أوروبا، وتركيا لا تزال مستعدة للعمل المشترك".

طبيب قلب إسرائيلي

كذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الرئيس التركي استعان مؤخرا بخدمات طبيب قلب إسرائيلي كبير، ما يشير إلى مشاكل محتملة لديه في القلب.

يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية تدهورت إلى حد كبير خلال العقد الماضي. فخلال الأزمة الدبلوماسية الأخيرة في 2018، قامت تركيا بترحيل السفير الإسرائيلي وإهانته بفحص أمني رداً على مقتل 61 فلسطينياً خلال الاحتجاجات على طول الحدود مع غزة. كما سحبت تركيا سفيرها.