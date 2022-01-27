.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه في مصنع عسكري ويلوذ بالفرار

  • الخط
A woman walks near the factory Yuzhmash in Dnipro, Ukraine August 16, 2017. Picture taken August 16, 2017. REUTERS/Alessandra Prentice
مصنع يوجماش في وسط أوكرانيا (أرشيفية)

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه في مصنع عسكري ويلوذ بالفرار

كان الجندي قد تلقى للتو سلاحه قبل نوبة عمله في حراسة مصنع يوجماش في دنيبرو الذي ينتج صواريخ وقاذفات

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فتح جندي في الحرس الوطني الأوكراني النار على رفاقه في مصنع للطائرات، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وجرح خمسة آخرين، قبل أن يلوذ بالفرار، كما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الخميس.

مصنع يوجماش الذي كان يحرسه الجندي
مصنع يوجماش الذي كان يحرسه الجندي

وقالت الوزارة في بيان إن "أحد أفراد الحرس الوطني الأوكراني فتح النار من رشاش كلاشينكوف على حراس المصنع ثم فر بسلاحه"، موضحةً أن ذلك "أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين".

وأضافت أن الحادث وقع ليل الأربعاء-الخميس في مصنع يوجماش في دنيبرو بوسط البلاد، الذي ينتج صواريخ وقاذفات ومركبات وأدوات صناعية.

وكان مطلق النار المولود في 2001 قد تلقى للتو سلاحه قبل نوبة عمله.

جنود أوكرانيون في عرض عسكري (أرشيفية)
جنود أوكرانيون في عرض عسكري (أرشيفية)
أسعار القمح عند أعلى مستوياتها في شهرين.. وقفزة مشروطة بـ50%! اقتصاد اقتصاد أسعار القمح عند أعلى مستوياتها في شهرين.. وقفزة مشروطة بـ50%!

وبدأت عملية خاصة في المدينة للعثور عليه، بينما توجه قائد الحرس الوطني نيكولاي بالان إلى مكان الحادث.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن "دوافع الجريمة لم تعرف بعد".

وحوادث إطلاق النار في الوحدات العسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق ظاهرة تتكرر خصوصاً بسبب التنمر، وهذه المشكلة تعد واحدة من أخطر المشاكل في هذه البلدان، ولاسيما في روسيا، على الرغم من تحسن الوضع في السنوات الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد زيادة الضغوط.. هل يستقيل رئيس الحكومة البريطانية؟ بعد زيادة الضغوط.. هل يستقيل رئيس الحكومة البريطانية؟
اكتشف المزيد