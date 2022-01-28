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الجيش الباكستاني: مقتل 10 جنود في هجوم للمتمردين جنوب غرب البلاد

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الجيش الباكستاني يشن هجوما على طالبان والقاعدة
عناصر من الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني: مقتل 10 جنود في هجوم للمتمردين جنوب غرب البلاد

أقرت جبهة تحرير بلوخستان بمسؤوليتها عن الهجوم، وأفادت في بيان أن 17 جنديا وأحد أفرادها سقطوا قتلى.

كويتا (باكستان) - رويترز 

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أعلن متمردون انفصاليون في باكستان مسؤوليتهم عن هجوم على موقع عسكري قرب ميناء جوادر بجنوب غرب البلاد وقال الجيش إن 10 من جنوده قُتلوا فيه.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من الثلاثاء في منطقة كيش إلى الشمال من ميناء جوادر، الذي تستثمر فيه الصين، وكان أعنف هجوم منذ سنوات في تمرد انفصالي من جانب أفراد من عرقية البلوخ.

وقال رئيس الوزراء عمران خان في بيان اليوم الجمعة: "نحن عاقدون العزم على تخليص باكستان من كل أشكال الإرهاب". ونعى في البيان مقتل 10 جنود.

وذكر الجيش أنه قتل أحد المهاجمين، واعتقل 3 في عملية تطهير لا تزال جارية.

وأقرت جبهة تحرير بلوخستان بمسؤوليتها عن الهجوم، وأفادت في بيان أن 17 جنديا وأحد أفرادها سقطوا قتلى.

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ويقاتل المتمردون البلوخ حكومة باكستان منذ عقود سعيا لإقامة دولة منفصلة، ويتهمون الحكومة باستغلال موارد الغاز والمعادن بإقليم بلوخستان الواقع على حدود أفغانستان وإيران.

وتشارك الصين في تطوير ميناء جوادر المطل على بحر العرب ومشروعات أخرى في الإقليم في إطار ممر اقتصادي يربطها بباكستان تبلغ تكلفته 60 مليار دولار وهو أيضا جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

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