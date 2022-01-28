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بينيت: نتنياهو هددني بـ"درون" أثناء تشكيل الحكومة

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Head of Oposition Benjamin Netanyahu and Israel Prime minister Naftali Bennett shake hands following the vote on the new coalition at the Knesset, Israel's parliament, in Jerusalem June 13, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun
بينيت ونتنياهو في الكنيسيت في يونيو الماضي

بينيت: نتنياهو هددني بـ"درون" أثناء تشكيل الحكومة

رئيس وزراء إسرائيل أكد أن سلفه قال له في مايو 2021: سأسلط آليتي بالكامل عليك.. سأرسل الطائرات بدون طيار نحوك وسنرى

القدس – فرانس برس

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه "تعرض للتهديد" في مايو الماضي من قبل سلفه بنيامين نتنياهو خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

وأنهى بينيت أزمة سياسية غير مسبوقة في إسرائيل أدت إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية في أقل من عامين عندما تولّى السلطة وتحالف مع ثمانية أحزاب مختلفة في يونيو الماضي. وبذلك أنهى 12 عاماً من حكم نتنياهو.

أول اجتماع لحكومة بينيت في يونيو الماضي
أول اجتماع لحكومة بينيت في يونيو الماضي

وقال بينيت اليوم الجمعة في مقابلة صحافية إنه في بداية مايو 2021، وخلال مفاوضات سياسية تهدف لتشكيل حكومته، نتنياهو هدده. وشرح قائلاً: "عندما أدرك نتنياهو أنني لم أكن أنوي السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددني حقاً. قال لي. اسمع، إذا فهمتُ بشكل صحيح ما تنوي فعله، فاعلم أنني سأسلط آليتي بالكامل عليك.. سأرسل الطائرات بدون طيار (درون) نحوك وسنرى".

وأوضح بينيت أن نتنياهو "كان يتحدث عن جيشه المكوّن من مجموعات على الإنترنت، وعن الموالين له في الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعي".

وكان ذلك عاملاً حاسماً في انتقال بينيت إلى المعسكر المطالب بالتغيير وتشكيله تحالفا غير متجانس يتألف من أحزاب اليمين واليسار والوسط ومن حزب عربي للإطاحة بنتنياهو.

وقال بينيت: "أدركت أن كل شيء يقع على كاهلي. وأنه إذا لم أتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من الوضع" الذي كانت فيه.

في سياق متصل قال بينيت: "لا أريد أن أرى نتنياهو في السجن.. إنها ليست صورة محترمة بحقه أو بحق مواطني هذا البلد"، في إشارة إلى محاكمته بتهمة الفساد.

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وتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية في تاريخ إسرائيل من عام 2009 حتى يونيو الماضي.

وهو متّهم بالرشوة وإساءة الأمانة والاختلاس في سلسلة من القضايا، وبدأت محاكمته في مايو 2020، لكنه دفع ببراءته.

وفي الأسابيع الأخيرة، تفاوض معسكره على صفقة مع القضاء يقرّ بموجبها نتنياهو بذنبه، لكنه أعلن الاثنين عن رفضه لهذه الصفقة.

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