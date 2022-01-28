سخرية على تويتر من تبرع ألمانيا لأوكرانيا بـ5 آلاف خوذة عسكرية 

بعد أسابيع من التدقيق في موقفها الدبلوماسي الذي اعتبره مراقبون الأقل حزما ضد روسيا أعلنت الحكومة الألمانية أنها سترسل 5000 خوذة قتالية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في حالة غزوها من قبل موسكو.

وقالت كريستين لامبرخت وزيرة الدفاع الألمانية بعد اجتماع برلماني يوم الأربعاء أعلنت فيه التبرع "إنها إشارة واضحة نحن في صفكم".

مادة اعلانية

لكن هذا التبرع جوبه بموجة واسعة من السخرية، وكتبت مارينا ويسباند ، الكاتبة والسياسة السابقة التي ولدت في أوكرانيا على تويتر: "من الواضح أن الخطة هي أن يركض 5000 جندي أوكراني عبر الحدود ويقابلون القوات الروسية المنتشرة هناك".

من جهته غرد روبريخت بولينز العضو البارز في الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل. قائلا "هل يمكننا الحصول على المزيد من الإحراج؟" "هل ستجعل 5000 خوذة من الغزو روسي أقل احتمالا؟"

وانتشرت الكلمة الألمانية للخوذات - Helme - على تويتر بعد الإعلان وهي علامة على السخرية التي شاهد بها الكثيرون على هذا التبرع.

واعتبر النقاد ذلك علامة أخرى على التحفظ الذي أبدته الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالأزمة المتنامية حول أوكرانيا ، حيث أدى إحجامها عن القيادة في الأمور الأمنية في أوروبا إلى موقف أكثر تساهلا تجاه روسيا من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الأخرى.

وتعتمد ألمانيا مثل أوروبا عمومًا على روسيا في الحصول على الغاز الطبيعي. وحذر بعض السياسيين الألمان من استبعاد البنوك الروسية من شبكة معاملات الدفع "سويفت" التي تتعامل مع التحويلات المالية العالمية، لأنها ستضر بالمصالح الاقتصادية لألمانيا.

وأصرت ألمانيا على أنها لن تسلم أسلحة إلى أوكرانيا، تماشيا مع سياسة طويلة الأمد تتمثل في عدم تزويد مناطق الصراع المحتملة بالأسلحة الفتاكة. كما أنها تحتجز شحنة من تسعة مدافع هاوتزر كانت قادمة من إستونيا إلى أوكرانيا، لكن وعدت الحكومة الألمانية مؤخرًا بإرسال مستشفى ميداني إلى أوكرانيا.

وكان سفير أوكرانيا في ألمانيا، أندريه ميلنيك، قد ذكر في مقابلة صحفية أن البلاد بحاجة إلى 100،000 وغيرها من المعدات ولكن بعد أن أعلنت ألمانيا التبرع بالخوذات وصف السيد ميلنيك بأنها "قطرة في محيط".

وربما جاء أوضح توبيخ من فيتالي كليتشكو بطل الملاكمة السابق الذي يشغل الآن منصب عمدة العاصمة كييف في حديثه إلى صحيفة بيلد الألمانية حيث قال السيد كليتشكو: "5000 خوذة هي نكتة مطلقة. ما هو الدعم الذي سيرسلونه بعد ذلك؟ الوسائد؟ "