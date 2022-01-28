.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كوريا الشمالية تكشف تفاصل عن تجاربها الصاروخية الأخيرة

  • الخط
A combination image shows a missile test that state media KCNA says was conducted this week at undisclosed locations in North Korea, in this photo released January 28, 2022 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. TPX IMAGES OF THE DAY
صور تظهر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تكشف تفاصل عن تجاربها الصاروخية الأخيرة

بيونغ يانغ تؤكد اختبارها صواريخ عابرة بعيدة المدى وصواريخ باليستية قصيرة المدى

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن جولتيها الأخيرتين من تجارب الأسلحة هذا الأسبوع كانتا ناجحتين، بينما تعهدت بتعزيز قدراتها النووية الحربية والإسراع بتطوير رؤوس حربية أكثر قوة.

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ عابرة بعيدة المدى وصواريخ باليستية قصيرة المدى هذا الأسبوع في إطار عدد قياسي من الاختبارات منذ بداية العام، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن بيونغ يانغ أجرت هذا الأسبوع تجربة تحديث لنظام صاروخ عابر بعيد المدى واختباراً لتأكيد قوة الرأس الحربية التقليدية لصاروخ تكتيكي من طراز أرض-أرض.

وأضافت الوكالة أن بيونغ يانغ اختبرت الثلاثاء صواريخ عابرة بعيدة المدى حلقت فوق البحر الواقع شرق شبه الجزيرة (بحر اليابان أو البحر الشرقي حسب التسمية الكورية) ووصلت إلى "الجزيرة المستهدفة الواقعة على بعد 1800 كلم".

صور تظهر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية
  • صور تظهر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية
  • صور تظهر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية
2 صور
صور تظهر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية
صور تظهر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية
صور تظهر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية
صور تظهر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية

وأوضحت أن كوريا الشمالية اختبرت الخميس صواريخ باليستية قصيرة المدى أصابت "جزيرة مُستهدَفة"، مشيرةً إلى أن ذلك "يُثبت أن القوة التفجيرية للرأس الحربية التقليدية مطابقة لمتطلبات التصميم".

وأجرت بيونغ يانغ عملية إطلاق تجريبية سادسة منذ بداية العام، بما في ذلك صواريخ فرط صوتية، ولمّحت الأسبوع الماضي إلى أنها قد تستأنف تجارب الأسلحة النووية والأسلحة بعيدة المدى التي توقفت منذ 2017.

في سياق آخر، زار الزعيم الكورية الشمالي كيم يونغ أون مؤخراً مصنعاً للذخيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية. وفي صورة نشرتها الوكالة، بدا كيم مبتهجاً ويرتدي سترته السوداء الطويلة المعتادة، محاطاً بمسؤولين يرتدون البزات العسكرية.

كيم يزور الموقع العسكري
  • كيم يزور الموقع العسكري
  • كيم يزور الموقع العسكري
  • كيم يزور الموقع العسكري
  • كيم يزور الموقع العسكري
  • كيم يزور الموقع العسكري
  • كيم يزور الموقع العسكري
  • كيم يزور الموقع العسكري
7 صور
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
كيم يزور الموقع العسكري
طاجيكستان تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في اشتباكات مع قرغيزستان العرب والعالم طاجيكستان تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في اشتباكات مع قرغيزستان

وذكرت الوكالة أنّ كيم أشاد ببناء "المصنع الذي حقق ابتكارات جماعية وتقدما كبيراً في إنتاج أسلحة رئيسية".

وأثارت هذه السلسلة من الاختبارات المحظورة إدانة عالمية ودفعت إلى عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة رداً على ذلك، ما أثار غضب كوريا الشمالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يؤخذ عن طريق الفم.. عقار فايزر لعلاج كورونا يؤخذ عن طريق الفم.. عقار فايزر لعلاج كورونا
اكتشف المزيد