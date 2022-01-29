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بعد أيام من اعتزال شقيقه.. بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية

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بهاء الحريري
بهاء الحريري

بعد أيام من اعتزال شقيقه.. بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية

بهاء الحريري: سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها

العربية.نت _ وكالات

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قرر بهاء الحريري، نجل رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، دخول الحياة السياسية اللبنانية، قائلا إنه سيخوض معركة "استرداد الوطن"، ويواصل مسيرة والده الراحل، وذلك بعد أيام من إعلان شقيقه سعد إنهاء دوره في الحياة السياسية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلن السياسي المخضرم، سعد الحريري، شقيق بهاء الأصغر، والذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات من قبل، أنه لن يخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وأنه يعلق دوره في الحياة السياسية، داعيا حزبه إلى فعل نفس الشيء.

سعد الحريري
سعد الحريري

وفي كلمة مسجلة أُرسلت إلى وسائل الإعلام، قال بهاء الحريري (55 عاما)، الجمعة، الذي لم يتقلد منصبا سياسيا من قبل، والذي نأى بنفسه بدرجة كبيرة عن السياسة "سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها".

وقال بهاء، وهو رجل أعمال تشمل مصالحه استثمارات عقارية في لبنان والأردن إنه سيواصل مسيرة والده الراحل.

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وأضاف أن "أي تضليل أو تخويف... يخدم فقط أعداء الوطن"، مشيرا إلى فراغ السلطة في أوساط طائفة السنة في لبنان.

وأضفت الخطوة التي اتخذها غموضا هائلا على الحياة السياسية اللبنانية قبل شهور فحسب من الانتخابات.

وقال بهاء في كلمته "ابن الشهيد رفيق الحريري ما بيترك لبنان، موجودون معكم وقريبا جدا (سأكون) بيناتكم".

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