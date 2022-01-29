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روسيا ترسل 12 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات إلى بيلاروسيا

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نظاما صاروخيا مضادا للطائرات الى بيلاروسيا
صواريخ روسية إلى بيلاروسيا
بيلاروسيا

روسيا ترسل 12 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات إلى بيلاروسيا

تضم كتيبة "بانتسير- إس" التي وصلت إلى بيلاروس، 12 مركبة قتالية

دبي - العربية نت

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إرسال 12 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات من طراز "بانتسير-أس" إلى بيلاروسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في تفقد قوات الردع لدى دول الحلفاء، تواصل إعادة انتشارها في جمهورية بيلاروسيا. وتم نقل نظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز "بانتسير-أس" تابع للمنطقة العسكرية الشرقية إلى محطة التفريغ.

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وأوضحت وزارة الدفاع أنه بعد التفريغ، سيتم نقل الأنظمة إلى المناطق المحددة، حيث سيتم تجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي، كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.

ونقل الإعلام المحلي عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن العملية تأتي في إطار التحقق من جاهزية قوات الرد السريع لدولة الاتحاد.

ووفقا للفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، تضم كتيبة "بانتسير-إس" التي وصلت إلى بيلاروس، 12 مركبة قتالية، يمكن لكل منها حمل 12 صاروخا مضادا للطائرات في حاويات النقل والإطلاق.

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