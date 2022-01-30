أبو الغيط: الجامعة العربية تتابع بدقة الأداء الإيراني

أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة العربية بها لجنة تتابع بدقة شديدة الأداء الإيراني في الإقليم.

وأتت تصريحات أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية الكويت اليوم الأحد، أكد فيها كذلك على تناول الوضع العربي والتدخلات الخارجية، في اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري الذي عقد في الكويت اليوم.

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في موازاة ذلك، قال أبو الغيط إن موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية لم يُطرح بعد، مشيراً إلى أن الجامعة لم تصل بعد للمطلوب من سوريا لكي تعود.

من جانبه، قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بداية المؤتمر، إن مشاورات وزراء الخارجية العرب كانت إيجابية.

"تحسين العلاقات"

وكان ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، شدد في وقت سابق اليوم، في كلمة ألقاها أمام وزراء الخارجية العرب على ضرورة تحسين العلاقات بين دول الجوار.

كما أكد أن العمل العربي المشترك ضرورة ملحة في ظل التحديات والظروف الدقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف أن الكويت تدرك "أهمية العمل العربي المشترك وضرورة وحدة الصف العربي، لذا سعت في سياستها الخارجية جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات".

وكان ولي العهد الكويتي استقبل في قصر بيان صباح اليوم الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح والأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، فضلا عن وزراء خارجية الدول العربية.

أتى ذلك بمناسبة استقبال الكويت للمشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بدورته الـ(156).