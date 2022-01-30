الناتو: لا نخطط لنشر قواتنا في أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأحد، أنه لا توجد لدى الناتو أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست من أعضاء الحلف العسكري، في حالة إقدام روسيا على غزوها.

ورداً على سؤال عبر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان يستبعد إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، أجاب ستولتنبرغ: "ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا... نحن نركز على تقديم الدعم"، وفق رويترز.

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كما أضاف: "هناك فرق بين أن تكون عضواً في حلف الأطلسي، وأن تكون شريكاً قوياً وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك".

"تجنب غزو متهور وكارثي"

إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد إن الصورة على حدود أوكرانيا مع روسيا "مقلقة بشكل متزايد".

وكتب جونسون على تويتر: "ما زلت أحث روسيا على المشاركة في المفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي".

Earlier this week, I was briefed by our defence chiefs on the situation on Ukraine’s border.



The picture is increasingly concerning – I continue to urge Russia to engage in negotiations and avoid a reckless and catastrophic invasion. pic.twitter.com/ILaJzxCURI — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 30, 2022

وبلغت العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

يذكر أن موسكو كانت نشرت عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من حدوث غزو.

وبينما تنفي الحكومة الروسية أي خطط من هذا القبيل، فإنها تصر على الحصول على ضمانات مكتوبة في ما يتعلق بأمن روسيا، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي.