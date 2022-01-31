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جونسون ينصح بوتين.. "ابتعد عن حافة الهاوية"

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جونسون وبوتين - خاص العربية نت
جونسون وبوتين - خاص العربية نت

جونسون ينصح بوتين.. "ابتعد عن حافة الهاوية"

دبي - العربية.نت

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كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه سيطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الابتعاد عن حافة الهاوية بشأن أوكرانيا، عندما يتحدث الزعيمان في وقت لاحق اليوم.

وأضاف جونسون للصحافيين "ما سأقوله للرئيس بوتين، كما قلت من قبل، هو أنني أعتقد أننا جميعاً بحاجة إلى التراجع عن حافة الهاوية، وأعتقد أن روسيا بحاجة إلى التراجع عن حافة الهاوية"، وفق ما نقلت "رويترز".

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وسيتحدث جونسون مع الرئيس الروسي، في وقت لاحق اليوم، في محاولة للضغط على موسكو بشأن تعزيز قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

جونسون إلى أوكرانيا

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية للصحافيين إنه "من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء مع الرئيس بوتين بعد ظهر اليوم"، مضيفاً أن وزيرة الخارجية ليز تروس ستدلي ببيان أمام البرلمان بشأن نظام العقوبات الروسي.

وأوضح أن جونسون وتروس سيتوجهان إلى أوكرانيا غداً الثلاثاء.

فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)
فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)

كذلك، أعلنت لندن التي كثّفت إصدار مواقفها لمحاولة زيادة الضغط على موسكو، أمس الأحد أنّها تُريد استهداف المصالح الروسيّة "التي تهمّ الكرملين مباشرةً".

عقوبات محتملة

ومن بين العقوبات المحتملة، تُفكّر بريطانيا والولايات المتحدة بأن تستهدفا بعقوباتهما أنبوب الغاز الاستراتيجي "نورد ستريم 2" الرابط بين روسيا وألمانيا، بالإضافة إلى استهداف إمكانية إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار.

يذكر أن مجلس الأمن يعقد في وقت لاحق اليوم، جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة.

نورد ستريم 2 (فرانس برس)
نورد ستريم 2 (فرانس برس)

وتُتّهم روسيا منذ نهاية 2021 بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم. لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسّع الحلف شرقًا.

ورفضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع الطلب، في ردّ خطّي إلى موسكو. وقال الكرملين إنّه يفكّر في ردّه.

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