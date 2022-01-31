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يحمل ترخيصا للسلاح.. ألمانيا تعتقل مشتبها به في قتل شرطيين

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عناصر من الشرطة الألمانية أثناء عمليات البحث عن الجاني - فرانس برس

يحمل ترخيصا للسلاح.. ألمانيا تعتقل مشتبها به في قتل شرطيين

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، اعتقال مشتبه به في قتل عنصري أمن بالرصاص مساء أمس، أثناء قيامهما بالتدقيق في هويات السيارات.

وذكرت مصادر أمنية أن الشرطة رصدت المشتبه به وعمره 38 عاماً. وبحسب البيانات، يحمل الرجل ترخيصا بحيازة سلاح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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كما صرح المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن التحقيق معه يجب أن يتيح تحديد ما إذا كان هناك لديه شركاء، مؤكداً أن عملية المطاردة مستمرة.

وكانت شرطة مدينة كايزرسلاوترن -غرب البلاد-، أكدت في وقت سابق اليوم، وفاة شرطيين بطلقات مميتة على إحدى الطرق في مدينة أولمت حوالي الساعة 4.20 صباحا (التوقيت المحلي)، فيما لم تتضح بعد خلفيات الحادثة.

من موقع الحادث في غرب ألمانيا
من موقع الحادث في غرب ألمانيا

رسالة عبر جهاز لاسلكي

من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن الشرطيين (24 و29 عاما) تمكنا من إرسال رسالة عبر جهاز لاسلكي قبل أن يفارقا الحياة. وعندما وصلت التعزيزات إلى مكان الحادث، كان الأوان قد فات.

إلى ذلك، أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن بالغ صدمتها إزاء مقتل الشرطيين. وقالت اليوم: "بصرف النظر عن طبيعة الدافع وراء الجريمة: هذه الجريمة تبين أن أفراد الشرطة يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل أمننا... قلبي مع أسر الضحايا وأصدقائهم وزملائهم.. سنفعل كل ما في وسعنا للقبض على الجناة".

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