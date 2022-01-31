فرنسا: الهجمات الحوثية المتكررة تهدد استقرار المنطقة

دانت الخارجية الفرنسية، الاثنين، الهجمات الحوثية المتكررة على أبوظبي، وذلك رداً على تبني ‏الميليشيات المدعومة من إيران إطلاق صواريخ على الإمارات للمرة الثالثة خلال أسبوعين.

وقالت إن هذه الهجمات المتكررة وغير المقبولة تهدد أمن الإمارات واستقرار المنطقة، مؤكدة مجدداً تضامنها مع ‏شريكها الإماراتي ودعمها له وتصميمها على العمل لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين.

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وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس الأحد، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

كما أكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

مقتل 3 أشخاص

وأعلنت أبوظبي الاثنين الماضي أنّ دفاعاتها اعترضت ودمّرت صاروخين باليستيين، أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران، ووقع الهجوم بعد أسبوع على مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على أبوظبي.

يشار إلى أن الإمارات كانت دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري حاسم، لوقف أعمال الحوثيين بعد اعتداء استهدف الاثنين قبل الماضي، منشآت حيوية ومدنية على أراضيها، مؤكدة أنها أفعال تضر بأمن الدول، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.