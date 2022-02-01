للمرة الثانية خلال أيام.. ماكرون يهاتف بوتين حول أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بيان إنه تحدث عبر الهاتف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وذلك عقب اتصال بين الرئيسين يوم الجمعة.
وأضاف ماكرون أنه وبوتين رحبا بالتقدم المحرز في المحادثات بشأن الوضع في أوكرانيا في إطار صيغة نورماندي.
كما أضاف أنهما يريدان مواصلة الحوار بهدف تنفيذ اتفاقيات مينسك المتعلقة بالوضع في دونباس.
وجمعت صيغة نورماندي قادة أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا للمساعدة في إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.
يذكر أنه منذ نهاية 2021 تُتهم روسيا بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شن هجوم.
غير أن موسكو تنفي أي مخطط من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسع الحلف شرقاً.
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