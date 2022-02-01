مقتل 4 جنود سنغاليين.. واحتجاز آخرين في غامبيا كرهائن

قتل متمرّدون أربعة جنود سنغاليين فيما يحتجزون سبعة كرهائن في غامبيا بعد مواجهات حدودية الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن الجيش السنغالي في بيان.

وأفاد الجيش في بيان في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين أن ثلاثة جنود قتلوا في معارك في 24 يناير بين الجيش السنغالي ومتمرّدين من "حركة قوات كازامانس الديموقراطية".

مادة اعلانية

وتوفي الجندي الرابع متأثراً بجروحه بعد بضعة أيام. وأضاف البيان أن الحركة تحتجز سبعة جنود آخرين كرهائن.