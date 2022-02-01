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مقتل 4 جنود سنغاليين.. واحتجاز آخرين في غامبيا كرهائن

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Senegalese soldiers sit in a vehicle near the military base of Karang, close to the Senegal-Gambia border, on January 20, 2017. Gambia's former president Yahya Jammeh faced a last chance saloon deadline to step down as troops from five African nations stood by for action and key regional leaders flew in to make a final plea. (Photo by SEYLLOU / AFP)
جنود سنغاليون قرب الحدود مع غامبيا (أرشيفية)

مقتل 4 جنود سنغاليين.. واحتجاز آخرين في غامبيا كرهائن

الجنود قُتلوا في معارك دارت في 24 يناير بين الجيش السنغالي ومتمرّدين من "حركة قوات كازامانس الديموقراطية"

العربية.نت

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قتل متمرّدون أربعة جنود سنغاليين فيما يحتجزون سبعة كرهائن في غامبيا بعد مواجهات حدودية الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن الجيش السنغالي في بيان.

وأفاد الجيش في بيان في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين أن ثلاثة جنود قتلوا في معارك في 24 يناير بين الجيش السنغالي ومتمرّدين من "حركة قوات كازامانس الديموقراطية".

مناصر لحركة قوات كازامانس الديموقراطية يقف أمام عملها في مقرها في كازامنس بالسنغال في فبريار ال2021
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وتوفي الجندي الرابع متأثراً بجروحه بعد بضعة أيام. وأضاف البيان أن الحركة تحتجز سبعة جنود آخرين كرهائن.

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