نائب تركي لأردوغان: اهتم بأزمة الشعب وتخلى عن "الأجندات الافتراضية"
جمال أنجين يورت طالب الرئيس التركي بالعمل على إيقاف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والكهرباء، والوقود
دعا النائب التركي المعارض عن الحزب الديمقراطي، جمال أنجين يورت، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التخلّي عما وصفها بالأجندات الافتراضية، والاهتمام بالأزمة الحقيقية التي تواجه الشعب التركي وهي الجوع والفقر والبؤس، بدلاً من انتقاد المعارضة، وفقاً لصحيفة "زمان" التركية.
وعبر تدوينة على حسابه في "تويتر"، طالب أنجين يورت الرئيس التركي بالعمل على إيقاف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والكهرباء، والوقود.
أنجين يورت لفت إلى أن الرئيس يتحدث مرة عن المطربة سيزين آكسو، ومرة أخرى عن المحامية ساداف قاباش، ثم يتحدث عن عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقال يورت منتقدًا إن هذه ليست القضايا التي يهتم بها الشعب، بل الشعب يهتم بالجوع والفقر والبؤس.
خاطب أنجين يورت الرئيس، قائلا: "تحدث يا أردوغان عن أولئك الذين يجمعون الخبز من القمامة، وأولئك الذين يجمعون الخضار من السوق، وأولئك الذين لا يستطيعون دفع فاتورة الكهرباء، وأولئك الذين يتضررون من فاتورة الغاز الطبيعي، وأولئك الذين لا يستطيعون حتى ركوب سياراتهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أي أولئك الذين لا يستطيعون كسب العيش".
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