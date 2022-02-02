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بعد فيديو "أكل السمك".. المعارضة التركية: أردوغان يتجسس علينا

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كمال كليتشدار أوغلو
كمال كيليتشدار أوغلو
أردوغان وحزبه

بعد فيديو "أكل السمك".. المعارضة التركية: أردوغان يتجسس علينا

كيليتشدار أوغلو: "كنا نعتقد أنهم يتنصتون على هواتفنا فقط، لكن هذه الواقعة كشفت أنهم يتابعوننا عن طريق الكاميرات أيضا.. سننقل الواقعة إلى أجندة البرلمان للنقاش"

العربية.نت

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اتهم كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتطوير أساليب التجسس على المعارضة، لتشمل مراقبتهم بالكاميرات.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، فإن تصريحات كمال كيليتشدار أوغلو تأتي تعقيبا على تسريب مقطع فيديو لعمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو يتناول العشاء مع السفير البريطاني في أحد المطاعم، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقّب على الفيديو بالقول: "إنه يستمتع بأكل السمك بدلا من حل مشكلة المواطنين مع الثلج!"، بعد توقف حركة المرور بالمدينة جراء غزارة هطول الثلج.

عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو
عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو

وانتقد كيليتشدار أوغلو الرئيس أردوغان، وقال: "ما هو هدف تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع يا ترى؟ أليس هدفها تأمين أفراد المجتمع في المدينة، وليس مراقبة وتسجيل الحياة الشخصية للمواطنين؟ إن الحقوق الشخصية مضمونة في الدستور، لكن الحكومة تنتهكها بلا هوادة".

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وأضاف زعيم المعارضة: "كنا نعتقد أنهم يتنصتون على هواتفنا فقط، لكن هذه الواقعة كشفت أنهم يتابعوننا عن طريق الكاميرات أيضا.. سننقل الواقعة إلى أجندة البرلمان للنقاش".

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