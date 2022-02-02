.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حميدتي: حمل السلاح داخل المدن السودانية يعد خروجا على القانون

  • الخط
حميدتي (أرشيفية- فرانس برس)
السودان

حميدتي: حمل السلاح داخل المدن السودانية يعد خروجا على القانون

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: هناك أطراف منفلتة تعمل على زعزعة الأوضاع في دارفور

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو على ضرورة فرض هيبة الدولة والاحتكام إلى القانون في مواجهة أي تفلت.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة لدى مخاطبته القوات ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاة وقوات الدعم السريع أن الدولة لايمكن أن تدار بـ"التحنيس".

حميدتي: الحل الحاسم لأزمة السودان لا يتم إلا عبر الانتخابات السودان السودان حميدتي: الحل الحاسم لأزمة السودان لا يتم إلا عبر الانتخابات
"حميدتي" فجأة في أديس أبابا.. كيف حصل التوافق؟ فيديو "حميدتي" فجأة في أديس أبابا.. كيف حصل التوافق؟

وقال إن كل من يتجاوز القانون ينبغي أن يواجه بالحسم، مشيرًا إلى أن ولاية شمال دارفور ظلت على الدوام مثالا للأمن والطمأنينة دون وقوع أي مشاكل داعيًا إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في الولاية وعدم تكرار الأحداث السابقة موجهًا جميع القوات بالعمل والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى وجود بعض الأطراف المتفلتة التي تعمل على زعزعة الأوضاع مشددًا على ضرورة حسم هؤلاء، وقال إن كل من يعتدي على الناس ويهدد أمنهم وسلامتهم لابد أن يعاقب وفقًا للقانون، وأوضح أن أماكن تمركز الحركات المسلحة معروف للجميع وأن كل من يضبط حاملا للسلاح داخل المدن يعتبر خارجًا عن القانون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وثائق سرية تكشف حجم الأوضاع الكارثية في إيران وثائق سرية تكشف حجم الأوضاع الكارثية في إيران
اكتشف المزيد