حميدتي: حمل السلاح داخل المدن السودانية يعد خروجا على القانون

شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو على ضرورة فرض هيبة الدولة والاحتكام إلى القانون في مواجهة أي تفلت.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة لدى مخاطبته القوات ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاة وقوات الدعم السريع أن الدولة لايمكن أن تدار بـ"التحنيس".

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وقال إن كل من يتجاوز القانون ينبغي أن يواجه بالحسم، مشيرًا إلى أن ولاية شمال دارفور ظلت على الدوام مثالا للأمن والطمأنينة دون وقوع أي مشاكل داعيًا إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في الولاية وعدم تكرار الأحداث السابقة موجهًا جميع القوات بالعمل والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى وجود بعض الأطراف المتفلتة التي تعمل على زعزعة الأوضاع مشددًا على ضرورة حسم هؤلاء، وقال إن كل من يعتدي على الناس ويهدد أمنهم وسلامتهم لابد أن يعاقب وفقًا للقانون، وأوضح أن أماكن تمركز الحركات المسلحة معروف للجميع وأن كل من يضبط حاملا للسلاح داخل المدن يعتبر خارجًا عن القانون.