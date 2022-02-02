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4 "انقلابات" على أجندة الاجتماع الوزاري للاتحاد الإفريقي

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View of the building of the African Union as the organization prepares to host its 35th ordinary summit, in the city of Addis Ababa, Ethiopia, on February 01, 2022. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP) ethiopia - au - summit ethiopia - au - summit ethiopia - au - summit
مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا حيث تعقد الاجتماعات

4 "انقلابات" على أجندة الاجتماع الوزاري للاتحاد الإفريقي

القارة الإفريقية شهدت 3 انقلابات في غضون أشهر في كل من غينيا كوناكري وبوركينا فاسو ومالي.. ومحاولة انقلاب أمس في غينيا بيساو تم إفشالها

أديس أبابا - خليل ولد اجدود 

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تتطرق اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي، التي بدأت أمس الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى مجموعة من الملفات الشائكة، أبرزها جائحة كورونا والتطعيم وتوفير اللقاحات ومحاربة الفقر والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية ومشاكل الهجرة غير النظامية والإرهاب وحقوق الإنسان وتداعيات التغييرات غير الدستورية في السلطة من انقلابات وحركات تمرد والتهديدات الأمنية والأزمات الإنسانية.

لافتة في أحد شوارع أديس أبابا ترحيباً بالقمة الإفريقية
لافتة في أحد شوارع أديس أبابا ترحيباً بالقمة الإفريقية

ويُعقد الاجتماع غداة محاولة انقلابية دموية فاشلة في غينيا بيساو، المستعمرة البرتغالية السابقة الواقعة في غرب إفريقيا، وبعد سلسلة انقلابات عسكرية في مالي وغينيا-كوناكري وبوركينا فاسو أدت إلى الاطاحة بحكومات منتخبة.

وقد قام الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية هذه الدول الثلاث، ولم يوجّه لها دعوة للمشاركة في هذه الاجتماعات. كما فرضت عليها "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" عقوبات اقتصادية قاسية.

وحذّر موسى فقي، رئيس المفوضية الإفريقية في خطاب خلال الجلسة الافتتاحية من التداعيات السلبية لعمليات الاستيلاء على السلطة بالقوة، وندد بشدة بالانقلاب الفاشل في غينيا بيساو.

دورية عسكرية في بيساو بعد محالة الانقلاب الفاشلة
دورية عسكرية في بيساو بعد محالة الانقلاب الفاشلة
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وتمّهد الاجتماعات الوزارية لقمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد حضورياً في أديس بابا يومي 5 و6 فبراير الجاري، لأول مرة منذ أن بدأ تفشي وباء كورونا.

وقالت إثيوبيا إنها أكملت استعداداتها الأمنية والتنظيمية لاستضافة القمة، وشددت على أن الحياة عادت إلى طبيعتها في العاصمة منذ أن تمكنت القوات النظامية من صد هجوم كبير لمقاتلي جبهة تحرير تيغراي استهدف الإطاحة بحكومة، أبي أحمد، والسيطرة على أديس أبابا المقر الرسمي للاتحاد الإفريقي.

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