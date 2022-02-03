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البرهان يبحث مع رئيس البعثة الأممية إنهاء الأزمة بالسودان

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Sudan's top general Abdel Fattah al-Burhan is pictured during an interview with AFP on December 4, 2021 in Khartoum. Burhan said there were positive indicators that measures taken against his country following an October military coup would soon be lifted. (Photo by Ebrahim HAMID / AFP)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان - أرشيفية من فرانس برس

البرهان يبحث مع رئيس البعثة الأممية إنهاء الأزمة بالسودان

دبي - العربية.نت

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بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، اليوم الخميس، الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال مجلس السيادة في بيان إن الجانبين بحثا سير عملية المشاورات السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة للتوصل إلى توافق للخروج من الأزمة الراهنة.

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من جهته أكد رئيس البعثة الأممية في السودان للبرهان على ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح عملية المشاورات السياسية الجارية من خلال وقف العنف المصاحب للتظاهرات.

يشار إلى أن بيرتس يهدف من خلال لقاءاته الموسعة إلى الاستماع لأطراف الأزمة السياسية والكيانات الاجتماعية والمدنية لبلورة اقتراحات للخروج من الأزمة السياسية المستحكمة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي (2021) والتي حل بموجبها الحكومة وعلق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

من الخرطوم (أرشيفية-فرانس برس)
من الخرطوم (أرشيفية-فرانس برس)

فمنذ أكتوبر الماضي، تتوالى الدعوات للاستمرار بالتظاهر من قبل عدد من اللجان المدنية في البلاد، التي تؤكد رفضها مشاركة المكون العسكري في السلطة على الرغم من تأكيد القوات المسلحة أنها لا تعتزم لعب دور سياسي في البلاد بعد الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل.

وأمس عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وذكّر أن القوات المسلحة لن تسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة أو عبر توافق سياسي، منددا بما سماها حملات التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الجيش والإضرار بأمن البلد ومواطنيه.

إلا أن لجان المقاومة لا تكف تدعو السودانيين لمواصلة الاحتجاج، وقد أعلنت منذ يومين جدولا تصعيديا لشهر فبراير لتظاهرات تبدأ الاثنين القادم، من أجل المطالبة بإنشاء سلطة مدنية كاملة!.

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