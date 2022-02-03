بريطانيا تعترض مقاتلات مجهولة.. اقتربت من أجوائها

اعترضت بريطانيا، اليوم، طائرات قتالية اقتربت من أجوائها، بعد يوم من اعتراض القوات الجوية الملكية لأربع طائرات قاذفة روسية ومرافقتها في عملية مماثلة.

وقال ناطق باسم سلاح الجو الملكي البريطاني: "تم إطلاق مقاتلات تايفون من سلاح الجو الملكي البريطاني في لوسيموث، بدعم من ناقلة فوييجر من سلاح الجو الملكي البريطاني بريز نورتون، ضد طائرات تقترب من منطقة اهتمام المملكة المتحدة".

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كما أضاف "لن نقدم أي تفاصيل إضافية عن هذه العملية الجارية حتى اكتمالها"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

اعتراض طائرات روسية

وكان سلاح الجو الملكي البريطاني اعترض، أمس، أربع طائرات عسكرية روسية اقتربت من الأجواء البريطانية.

وأضاف أن أربع قاذفات استراتيجية روسية "تم اعتراضها ومرافقتها"، مضيفاً أنها لم تدخل المجال الجوي للمملكة المتحدة بالمرة.

يذكر أن سلاح الجو البريطاني يعترض بشكل منتظم الطائرات التي تقترب مما يصفه بـ"بمجال اهتمام المملكة المتحدة".

وقال سابقاً إن دخول الطائرات العسكرية الروسية إلى منطقة المجال الجوي الدولي الخاضعة للشرطة في المملكة المتحدة يمكن أن يشكل خطراً على المستخدمين الجويين الآخرين لأن الطائرات الروسية في كثير من الأحيان لا تتحدث إلى مسؤولي مراقبة الحركة الجوية.

ففي نوفمبر 2021، تم إطلاق طائرات بريطانية رداً على قاذفات استراتيجية روسية. وقال مسؤولون في ذلك الوقت إن المقاتلات رافقت الطائرات الروسية خارج "مجال الاهتمام" وأن القاذفات لم تدخل المجال الجوي للمملكة المتحدة.

"حل سلمي"

يأتي ذلك، فيما توافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، على ضرورة إيجاد "حلّ سلمي" للأزمة الأوكرانية، وفق ما أعلن داونينغ ستريت إثر مكالمة هاتفية بينهما.

وحشدت روسيا منذ نهاية 2021 قوات عسكرية يصل عديدها إلى مئة ألف جندي عند حدودها مع أوكرانيا على ما تفيد الدول الغربية التي تتهم موسكو بالإعداد لغزو هذا البلد.

إلا أن موسكو تنفي أي نية في هذا الاتجاه، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات أمنية خطية من بينها عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسّع الحلف شرقا، ولاسيما إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة.