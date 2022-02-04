أردوغان منتقدا بايدن وأوروبا: الغرب يفاقم أزمة أوكرانيا

مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، واشتداد الاتهامات لروسيا، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاداً لدول الغرب متهماً إياها بمفاقمة تلك الأزمة بين موسكو وكييف.

كما انتقد في حديث للصحافيين أثناء عودته من زيارة إلى أوكرانيا، اليوم الجمعة تعاطي الرئيس الأميركي جو بايدن مع هذا الملف. وقال "مع الأسف فإن الغرب لم يقدم حتى الآن أي مساهمة نحو حل هذه المسألة"، مضيفا "لا بل يمكنني القول إنهم يفاقمون الأمور وحسب".

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إلى ذلك اعتبر أن بايدن "لم يتمكن حتى الآن من إظهار مقاربة إيجابية".

"العمل مع إسرائيل"

وعلى صعيد آخر، اعتبر أنه يمكن لبلاده أن تعمل مع إسرائيل لنقل الغاز الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي.

وكما أضاف أنه سيناقش التعاون في مجال الطاقة مع الرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوج ورئيس وزرائها نفتالي بينيت أثناء زيارتهما لأنقرة، في منتصف مارس المقبل.

وساطة تركية

يذكر أن الرئيس التركي كان زار أمس كييف بغية بحث ملف التوتر الحاصل مع روسيا. وفي محاولة لعرض وساطة بين البلدين، طرح فكرة استضافة قمة بين الجارين المتخاصمين.

كما كرر أن بلاده مستعدة لبذل قصارى جهدها لحل الأزمة بين الجانبين.

إلى ذلك، جدد أردوغان، بعد محادثات استمرت أكثر من أربع ساعات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف، تصميم تركيا على دعم سلامة أراضي أوكرانيا.

يشار إلى أن لأنقرة علاقات جيدة مع كييف وموسكو على السواء، لكنها أعلنت سابقا أنها ستقوم بما عليها كعضو في حلف الأطلسي لو أقدمت روسيا على غزو جارتها.

وفيما يحاول أردوغان عدم استفزاز الرئيس الروسي، تعمل أنقرة في الوقت عينه بحسب ما أفادت تقارير سابقة، إلى تزويد كييف بطائرات مسيرة، ما قد يثير حفيظة الكرملين.