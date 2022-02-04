بسبب جندي.. الهند تعلن مقاطعة أولمبياد بكين

انضمت الهند إلى المقاطعة الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لأولمبياد بكين الشتوية بعدما ضمت الصين جندياً شارك في مناوشات حدودية ضد القوات الهندية، إلى مراسم حمل الشعلة قبل مراسم الافتتاح.

فقد أوضحت وزارة الخارجية الهندية أن مبعوثها الرفيع إلى بكين لن يحضر الأحداث الافتتاحية أو الختامية للألعاب.

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دول مقاطعة

يذكر أن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا كانوا من بين الدول التي أعلنت مقاطعة الأولمبياد دبلوماسية احتجاجاً على "انتهاكات" الصين لحقوق الإنسان في شينجيانغ، على حد زعمها.

وكانت الصين اتهمت الولايات المتحدة في نوفمبر 2021، بانتهاك "روح الأولمبياد"، مشيرة إلى أن "تسييس الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر بمصالح الرياضيين من كل البلدان".

إطالة أمد النزاع

ويهدد انسحاب الهند وقرار الصين بإشراك جندي في حمل الشعلة بإطالة أمد النزاع المستمر منذ عامين بين العملاقين الآسيويين والذي بدأ بسلسلة من المواجهات على طول الحدود المرتفعة وأدى إلى حشد عسكري قوي على الحدود.

فيما عقد القادة العسكريون من الجانبين 14 جولة من المحادثات لنزع فتيل الخلافات الحدودية، وأحرزوا تقدماً محدوداً.