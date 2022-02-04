بوتين يغازل الصين.. مشيدا بعلاقات البلدين الاستثنائية

في خضم الأزمة الأوكرانية، و"أولمبياد بكين" على السواء، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الوثيقة "غير المسبوقة" لبلاده مع الصين.

وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جنيبينغ في بكين قبل ساعات من افتتاح أولمبياد 2022. "في ما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية، فهي تطورت في ظل روحية صداقة وشراكة استراتيجية، واكتسبت طابعا غير مسبوق حقا"، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الروسي.

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أزمة حادة مع الغرب

وكان الرئيس الروسي الذي يواجه أزمة حادة مع الغرب بشأن أوكرانيا، انتقد سابقا بعض الدول الغربية (لا سيما الولايات المتحدة) لموقفها الذي وصفه بالمسيس في مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في العاصممة الصينية.

وكان بوتين وصل إلى العاصمة الصينية اليوم، حيث استقبله نظيره الصيني بحفاوة كبيرة، واصفا إياه بـ "الصديق"، قبيل افتتاح الألعاب الأولمبية عصراً.

الملف الأوكراني

يشار إلى أنه على الرغم من عدم حدة المواقف الصينية الصادرة في شأن الملف الأوكراني، إلا أن بكين تدعم بشكل واضح حليفتها روسيا، وتدافع عما تعتبره "مخاوفها الأمنية" في الملف الأوكراني وتوسع حلف شمال الأطلسي شرقاً.

ففي مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، حول أوكرانيا، دافع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في نهاية يناير عن "المخاوف الأمنية المنطقية" للروس.

يذكر أنه منذ نهاية 2021، تتوالى الاتهامات لروسيا بحشد أكثر من مئة ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم أو غزو.

لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو ووقف توسّع الحلف شرقًا، ما يرفضه الأخير.