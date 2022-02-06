بالصور.. انتشار عسكري على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا

أظهرت صور جرى التقاطها عبر الأقمار الصناعية ونشرتها شركة أميركية خاصة اليوم الأحد، تفاصيل مناورات عسكرية على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا قبل التدريبات المشتركة التي أعلنتها موسكو ومينسك والتي وصفها حلف شمال الأطلسي بأنها أكبر انتشار في بيلاروسيا منذ الحرب الباردة.

وقالت روسيا وبيلاروسيا إنهما ستجريان تدريبات مشتركة في الفترة بين 10 و20 فبراير الجاري بهدف التدريب على التصدي لهجوم على الحدود الجنوبية لتحالفهما. وقدمت روسيا بعض التفاصيل عن الصواريخ والطائرات الحربية التي ستشارك في هذه التدريبات.

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وتأتي عمليات نشر القوات الجديدة والتدريبات المقررة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب بسبب حشد قوات روسية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا. وتتهم دول غربية روسيا بالإعداد لغزو أوكرانيا بينما تنفي موسكو وجود مثل هذه الخطط.

وأظهرت الصور التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز"، ومقرها الولايات المتحدة، أن وحدات عسكرية مسلحة بصواريخ وقاذفات صواريخ متعددة وطائرات هجومية انتشرت في بيلاروسيا في ثلاثة مواقع قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

كما قالت شركة "ماكسار تكنولوجيز" إنها جمعت صوراً لمعدات عسكرية بالقرب من يلسك وريشيتسا ولونينتس في الرابع من فبراير الجاري. وتقع جميع المواقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية ما قالت شركة "ماكسار تكنولوجيز" إنها 15 طائرة هجومية من طراز "سوخوي 25" ومنظومة "إس. 400" للدفاع الجوي في مطار لونينتس وصواريخ من طراز "إي. إي. 26 إسكندر" وقاذفات صواريخ متعددة بالقرب من يلسك.

يأتي هذا بينما كانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت أمس السبت، إنها أرسلت منظومة صواريخ "إس. 400" وطائرات حربية من طراز "سوخوي 25" إلى بيلاروسيا للمشاركة في التدريبات.

وقبل التدريبات، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الخميس، ساحة تدريبات حربية في غرب بيلاروسيا.