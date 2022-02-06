مقتل 5 جنود باكستانيين في إطلاق نار من داخل أفغانستان
الهجوم تبنته حركة "طالبان باكستان" بينما نفت حكومة طالبان الأفغانية أن يكون إطلاق النار قد تم من داخل أراضي أفغانستان
أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد، مقتل خمسة من جنوده بإطلاق نار من أفغانستان، في هجوم تبنته حركة طالبان الباكستانية.
وقال جهاز العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني، تعليقاً على الهجوم الذي وقع في منطقة كورمه في إقليم خیبر بختونخوا عند الحدود الأفغانية، إن "باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية". وقال الجيش الباكستاني إنه رد على إطلاق النار وأحدث خسائر جسيمة.
وأعلنت "حركة طالبان باكستان" لاحقاً مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
من جهتها، نفت الحكومة الأفغانية أن يكون إطلاق النار من داخل أراضي أفغانستان. وقال بلال كريمي نائب المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية لوكالة "رويترز": "نؤكد للدول الأخرى خاصةً جيراننا أنه لن يسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضدهم".
وباتت "حركة طالبان باكستان" في موقع أقوى مع عودة طالبان في أفغانستان إلى السلطة، وكثّفت هجماتها منذ انقضت مدة هدنة توصلت إليها مع الحكومة العام الماضي.
ورغم أن طالبان الأفغانية منفصلة عن تلك الباكستانية، إلا أن الحركتين تتشاركان الفكر ذاته وتشكّلتا من السكان على طرفي الحدود.
وهذا ثاني هجوم من نوعه في باكستان منذ سيطرة حركة طالبان على كابل في أغسطس آب الماضي.
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