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موسكو: تصريحات الغرب حول غزو روسيا لكييف جنون وذعر

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تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

موسكو: تصريحات الغرب حول غزو روسيا لكييف جنون وذعر

"ماذا سيحدث إذا قلنا إن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم لندن خلال أسبوع واحد وسيؤدي ذلك إلى مقتل 300 ألف شخص؟ وذلك اعتمادا على المعلومات الاستخباراتية التي لا نكشفها؟"

العربية.نت

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أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الأحد، أن تفكير الدول الغربية حول عدد الأيام التي يمكن أن تُهزم فيها كييف هو الجنون والذعر.

وفي تعليقه على التقارير بهذا الخصوص التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية، أمس السبت، كتب بوليانسكي في صفحته على "تويتر": " الجنون والذعر لا يزالان مستمرين.. ماذا سيحدث إذا قلنا إن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم لندن خلال أسبوع واحد وسيؤدي ذلك إلى مقتل 300 ألف شخص؟ وذلك اعتمادا على المعلومات الاستخباراتية التي لا نكشفها؟ هل يعتبر ذلك أمرا صحيحا بالنسبة للأمريكيين والبريطانيين؟ لا. ولا يعتبر ذلك صحيحا بالنسبة للروس والأوكرانيين أيضا"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

وفي ظل التصعيد بين موسكو والغرب حول أوكرانيا، أفاد تقرير للاستخبارات الأميركية بأن روسيا تسرع من استعداداتها لغزو أوكرانيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية. وتوقع تقرير الاستخبارات الأميركية سقوط كييف خلال يومين.

ونقلت وكالات "رويترز" و"فرانس برس" سابقا عن تصريحات لمسؤولين أميركيين لم تسمهم قولهم إن القوات الروسية قد تهزم كييف "في غضون يومين" في حال هجوم روسيا على أوكرانيا. وأكدوا أيضا أن حصيلة الضحايا الإجمالية نتيجة النزاع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا قد تبلغ نحو 85 ألف شخص.

الاستخبارات الأميركية تتوقع سقوط كييف في يومين العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الاستخبارات الأميركية تتوقع سقوط كييف في يومين
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هذا وأعلن الجيش الأميركي وصول التعزيزات العسكرية إلى بولندا، في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي – الأوكراني.

وكشف الجيش في بيان، السبت، أن الجنرال كريستوفر دوناهيو قائد الفرقة 82 وصل إلى بولندا.

وأفاد المتحدث باسم الفيلق الثامن عشر المحمول جوا الذي تنتمي إليه الفرقة، مات فيسر في بيان، أن "وجود فيلقنا يهدف إلى تعزيز القوات الأميركية الموجودة في أوروبا ويثبت التزامنا تجاه حلفائنا وشركائنا في الحلف الأطلسي".

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