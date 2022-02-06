موسكو: تصريحات الغرب حول غزو روسيا لكييف جنون وذعر
"ماذا سيحدث إذا قلنا إن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم لندن خلال أسبوع واحد وسيؤدي ذلك إلى مقتل 300 ألف شخص؟ وذلك اعتمادا على المعلومات الاستخباراتية التي لا نكشفها؟"
أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الأحد، أن تفكير الدول الغربية حول عدد الأيام التي يمكن أن تُهزم فيها كييف هو الجنون والذعر.
وفي تعليقه على التقارير بهذا الخصوص التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية، أمس السبت، كتب بوليانسكي في صفحته على "تويتر": " الجنون والذعر لا يزالان مستمرين.. ماذا سيحدث إذا قلنا إن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم لندن خلال أسبوع واحد وسيؤدي ذلك إلى مقتل 300 ألف شخص؟ وذلك اعتمادا على المعلومات الاستخباراتية التي لا نكشفها؟ هل يعتبر ذلك أمرا صحيحا بالنسبة للأمريكيين والبريطانيين؟ لا. ولا يعتبر ذلك صحيحا بالنسبة للروس والأوكرانيين أيضا"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.
وفي ظل التصعيد بين موسكو والغرب حول أوكرانيا، أفاد تقرير للاستخبارات الأميركية بأن روسيا تسرع من استعداداتها لغزو أوكرانيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية. وتوقع تقرير الاستخبارات الأميركية سقوط كييف خلال يومين.
ونقلت وكالات "رويترز" و"فرانس برس" سابقا عن تصريحات لمسؤولين أميركيين لم تسمهم قولهم إن القوات الروسية قد تهزم كييف "في غضون يومين" في حال هجوم روسيا على أوكرانيا. وأكدوا أيضا أن حصيلة الضحايا الإجمالية نتيجة النزاع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا قد تبلغ نحو 85 ألف شخص.
هذا وأعلن الجيش الأميركي وصول التعزيزات العسكرية إلى بولندا، في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي – الأوكراني.
وكشف الجيش في بيان، السبت، أن الجنرال كريستوفر دوناهيو قائد الفرقة 82 وصل إلى بولندا.
وأفاد المتحدث باسم الفيلق الثامن عشر المحمول جوا الذي تنتمي إليه الفرقة، مات فيسر في بيان، أن "وجود فيلقنا يهدف إلى تعزيز القوات الأميركية الموجودة في أوروبا ويثبت التزامنا تجاه حلفائنا وشركائنا في الحلف الأطلسي".
-
لسبب غريب.. فجّر السوفيت أحد أشهر معالم موسكو بالقرن الماضياتجه لينين ورفاقه بداية من العام 1921 لشن حملة ضد الرموز الدينية بالبلاد الأخيرة
-
برصاصة في الرأس.. انتحر بعد أن قتل 4 من أفراد أسرتهالشرطة الأميركية: 3 أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث الذي شهدته ولاية تكساس الأخيرة
-
احتجاجات غاضبة بمينابوليس بعد قتل الشرطة رجلا أسودالشرطة قالت إن أفرادها كانوا ينفذون أمر تفتيش "مفاجئ" يسمح للشرطة بدخول المنازل دون تنبيه أميركا
-
تواصل انتصارات القوات اليمنية بالجبهة الشمالية الغربية لمأربقيادة العمليات بالمنطقة أشارت إلى أن الميليشيا تكبدت خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية اليمن