أمر بتوقيف رياضي تركي بسبب تغريدة مرتبطة بإصابة أردوغان

أصدر مدّعون أتراك اليوم الاثنين مذكرة توقيف بحق سبّاح أولمبي سابق بسبب نشره تغريدات تعبّر عن ارتياحه بعدما ثبتت إصابة الرئيس رجب طيب أردوغان بكورونا.

وكتب الرئيس التركي البالغ من العمر 67 عاماً على "تويتر" السبت: "بعد الشعور بأعراض خفيفة ثبتت إصابتي وزوجتي بفيروس كورونا. لحسن الحظ، العدوى خفيفة وعلمنا أنها ناجمة عن المتحورة أوميكرون".

مادة اعلانية

وأضاف: "سنواصل القيام بواجباتنا وبعملنا من المنزل. نتمنى أن تتوجهوا بالدعاء من أجلنا".

وكان الرئيس التركي قد تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا في يونيو الماضي.

ونشر الاثنين تغريدات عدة أعرب فيها عن شكره للقادة والمسؤولين الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

لكنّ حساباً على شبكة "تويتر" يعتقد المدعون أنه يعود إلى السباح الأولمبي داريا بويوكونجو نشر تغريدة قال فيها إنه كان يصنع كمية إضافية من مخبوزات توزّع تقليدياً في الجنازات.

وأصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول مذكرة توقيف بحق بويوكونجو كجزء من تحقيق في "منشورات إجرامية على وسائل التواصل الاجتماعي" حول إصابة الرئيس.

ويعاقب على جريمة إهانة الرئيس التركي بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

ولم يتضح على الفور مكان الرياضي الذي أدى مؤخراً دور البطولة في برنامج تركي شهير.

في سياق متصل، أصدر المدعون ثماني مذكرات توقيف الأحد على خلفية منشورات حول صحة أردوغان وأوقفوا أربعة أشخاص.

وأطلق المسؤولون الأتراك أكثر من 160 ألف تحقيق بشأن إهانات مزعومة تستهدف الرئيس منذ العام 2014 عندما تولى أردوغان منصبه بعد أكثر من عقد مضاها كرئيس للوزراء.

كما أصدرت المحاكم التركية 3625 حكماً بالسجن بتهمة إهانة الرئيس.