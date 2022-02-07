تصريح غريب.. رئيس بيلاروسيا سيصبح كولونيل بالجيش الروسي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعد بمنحه رتبة كولونيل في الجيش الروسي.

وقال لوكاشنكو في مقابلة مع الصحافي فلاديمير سولوفيوف المعروف بترويجه لسياسة الكرملين إن "بوتين يحمل رتبة كولونيل، وقد وعد بأن يمنحني رتبة كولونيل. ولم يفعل ذلك بعد".

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قال للمذيع الذي انفجر ضاحكاً، بحسب مقطع فيديو بثه حساب الرئاسة البيلاروسية على منصة تلغرام: "لقد وعد بأنه سيفعل ذلك".

وحاول الصحافي التشكيك في صحة تصريحات لوكاشنكو الذي أصرّ عليها وأكد أن وعد بوتين كان بمنحه رتبة كولونيل في "الجيش الروسي" أو "الجيش السوفياتي"، قبل أن يتابع قائلاً إن الرئيس الروسي، وهو كولونيل سابق في الاستخبارات السوفياتية "سيكون برتبة جنرال".

واعتاد لوكاشنكو الذي يدافع الكرملين عن نظامه بقوة بينما تقمع مينسك دون هوادة الحركة الاحتجاجية الضخمة منذ 2020، إطلاق التصريحات الغريبة.

ولم يكشف قط عن السياق الذي وعده فيه الرئيس الروسي بالترقية العسكرية هذه.

ورد، عندما أشار الصحافي أنه من الصعب على رئيس دولة مستقلة أن يكون ضابطاً في جيش دولة أخرى: "هذه مشكلتي وليست مشكلتك".

وكانت العلاقات مضطربة بين لوكاشنكو الذي يحكم بيلاروسيا منذ 1994 وموسكو. ومنذ خريف 2020، غيّر لهجته وبات يقدّم نفسه على أنه الحصن الأخير لروسيا في وجه الأطماع الغربية، حتى إنه وعد بمرافقتها في حملة عسكرية في أوكرانيا إذا لزم الأمر.

وتعتمد بيلاروسيا بشكل كبير على الودائع المالية الروسية وعلى إمدادات النفط والغاز من جارتها كذلك. وتدور شائعات أن الكرملين يسعى لإدماجها مع روسيا، لكن تم نفي ذلك.