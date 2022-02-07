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تصريح غريب.. رئيس بيلاروسيا سيصبح كولونيل بالجيش الروسي

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Belarusian President Alexander Lukashenko looks on as he inspects military facilities outside Luninets, Belarus January 21, 2022. Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو خلال تفقده منشأة عسكرية في بلاده الشهر الماضي
روسيا و بوتين

تصريح غريب.. رئيس بيلاروسيا سيصبح كولونيل بالجيش الروسي

"بوتين وعدني ولم ينفذ".. ألكسندر لوكاشنكو يؤكد أن نظيره الروسي وعد بمنحه رتبة كولونيل في "الجيش السوفياتي"

موسكو – فرانس برس

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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعد بمنحه رتبة كولونيل في الجيش الروسي.

وقال لوكاشنكو في مقابلة مع الصحافي فلاديمير سولوفيوف المعروف بترويجه لسياسة الكرملين إن "بوتين يحمل رتبة كولونيل، وقد وعد بأن يمنحني رتبة كولونيل. ولم يفعل ذلك بعد".

لوكاشنكو يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مينسك مطلع فبراير الحالي
لوكاشنكو يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مينسك مطلع فبراير الحالي

قال للمذيع الذي انفجر ضاحكاً، بحسب مقطع فيديو بثه حساب الرئاسة البيلاروسية على منصة تلغرام: "لقد وعد بأنه سيفعل ذلك".

وحاول الصحافي التشكيك في صحة تصريحات لوكاشنكو الذي أصرّ عليها وأكد أن وعد بوتين كان بمنحه رتبة كولونيل في "الجيش الروسي" أو "الجيش السوفياتي"، قبل أن يتابع قائلاً إن الرئيس الروسي، وهو كولونيل سابق في الاستخبارات السوفياتية "سيكون برتبة جنرال".

واعتاد لوكاشنكو الذي يدافع الكرملين عن نظامه بقوة بينما تقمع مينسك دون هوادة الحركة الاحتجاجية الضخمة منذ 2020، إطلاق التصريحات الغريبة.

ولم يكشف قط عن السياق الذي وعده فيه الرئيس الروسي بالترقية العسكرية هذه.

لقاء بين لوكاشينكو وبوتين في موسكو في سبتمبر الماضي
لقاء بين لوكاشينكو وبوتين في موسكو في سبتمبر الماضي
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ورد، عندما أشار الصحافي أنه من الصعب على رئيس دولة مستقلة أن يكون ضابطاً في جيش دولة أخرى: "هذه مشكلتي وليست مشكلتك".

وكانت العلاقات مضطربة بين لوكاشنكو الذي يحكم بيلاروسيا منذ 1994 وموسكو. ومنذ خريف 2020، غيّر لهجته وبات يقدّم نفسه على أنه الحصن الأخير لروسيا في وجه الأطماع الغربية، حتى إنه وعد بمرافقتها في حملة عسكرية في أوكرانيا إذا لزم الأمر.

وتعتمد بيلاروسيا بشكل كبير على الودائع المالية الروسية وعلى إمدادات النفط والغاز من جارتها كذلك. وتدور شائعات أن الكرملين يسعى لإدماجها مع روسيا، لكن تم نفي ذلك.

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