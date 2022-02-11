أزمة أوكرانيا.. وزير الدفاع البريطاني يلتقي نظيره الروسي في موسكو

وصل وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إلى موسكو، وسيجري، الجمعة محادثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو حول التصعيد حول أوكرانيا.

وأكدت السفارة البريطانية في روسيا على قناتها في "تيليغرام" اليوم الجمعة وصول والاس إلى موسكو.

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وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن روسيا تحشد المزيد من الجنود على حدودها مع أوكرانيا، محذّراً من أن غزواً روسياً لكييف ممكنٌ حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية.

وأضاف بلينكن: "نحن في وضع قد يبدأ فيه غزو في أي وقت. ولأكون واضحاً، يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبية"، متجاهلاً تكهنات بأن موسكو ستنتظر حتى نهاية أولمبياد بكين لتجنّب إقحام حليفتها الصين في الأزمة.

وتأتي مباحثات والاس في موسكو بعد يوم من استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو نظيرته البريطانية إليزابيث تراس، نقلا عن "روسيا اليوم"

ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في محادثات وزيري الخارجية، وأكد كلا الطرفين تمسكهما بمواقفهما السابقة إزاء التصعيد حول أوكرانيا.

ويقول الغرب إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف عسكري عند حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل، مطالبا موسكو بسحب هذه القوات عن حدود أوكرانيا.

من جانبها، نفت روسيا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها شأن داخلي، وحملت الغرب المسؤولية عن إثارة الأزمة.