تركيا تعتقل خلية إيرانية خططت لاغتيال رجل أعمال تركي إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بالقبض على خلية إيرانية من 8 أشخاص في عملية نفذتها المخابرات التركية.

وكانت الخلية الإيرانية تخطط لاغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي (جنسية مزدوجة)، يائير جيلر، وذلك ردا على اغتيال العالم الإيراني فخري زادة.

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وذكرت وسائل الإعلام التركية أن العملية استهدفت أيضا ضرب العلاقات التركية الإسرائيلية.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن رجل الأعمال المستهدف "معروف بإنجازاته العلمية في مجالات الدفاع والأمن".

وقالت الصحيفة التركية إن "شبكة التجسس الإيرانية راقبت مقر شركة جيلر ومقر إقامته في إسطنبول"

وأشارت الصحيفة إلى "اجتماع بين الموساد والمخابرات التركية جرى في أنقرة لإحباط محاولة الاغتيال"، مضيفة أنه "بعد الاجتماع تقرر نقل رجل الأعمال إلى منزل آمن".

وذكرت الصحيفة أن "الإيراني ياسين طاهر إمام كيندي، قاد محاولة اغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي، وكان يدير العملية من طهران، فيما أدار خلية المتابعة والاغتيال في تركيا الإيراني، صالح بيغهوز، وضمت الخلية عملاء محليين".

وكشفت الصحيفة أن "خلية التجسس استخدمت هواتف إيرانية وبرامج اتصال عبر الانترنت للتواصل مع مدير العملية في طهران، وأن المخابرات التركية رصدت استخدام الهواتف المحمولة الخاصة بالشبكة بالقرب من منزل وشركة رجل الأعمال".