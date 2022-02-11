تقرير: بايدن سيوزع أصول أفغانستان المجمدة على ضحايا هجمات 11 سبتمر 

كشف شبكة سي إن إن الأميركية أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيوقع على أمر تنفيذي يوم الجمعة يسمح بتوزيع 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة من البنك المركزي الأفغاني للمساعدة الإنسانية وضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التي ضربت نيويورك في أميركا.

وتم تجميد الأموال الموجودة في الولايات المتحدة بعد انهيار الحكومة المركزية في كابل في أغسطس.

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وسيخصص نصف الأصول وهي 3.5 مليار دولار لتوفير الإغاثة داخل البلاد، حيث سادت مخاوف من المجاعة الجماعية في الأشهر التي تلت سيطرة طالبان.

كما سيتم توزيع النصف الآخر وهي 3.5 مليار دولار المتبقية لضحايا الإرهاب، الذين يقاتلون في المحاكم الأميركية للحصول على تعويض باستخدام الأموال المجمدة الأفغانية.

وانهار الاقتصاد الأفغاني في الأشهر التي تلت انسحاب الولايات المتحدة وسقوط الحكومة المركزية. كما تم إغلاق المساعدات الدولية في الغالب، حيث تدرس الدول ما إذا كانت سترسل مساعدات إلى طالبان أم لا.

وكانت النتيجة أزمة إنسانية حيث يتضور الأفغان جوعاً ويكافحون من أجل الحصول على الطعام، وقد أدى ذلك إلى ظهور أزمة لاجئين في المنطقة.