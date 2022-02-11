صور تكشف حشوداً عسكرية روسية جديدة قرب أوكرانيا
الصور التي التقطها قمر صناعي يومي الأربعاء والخميس الماضيين تظهر أعمال حشد كبيرة جديدة بعدة مواقع في القرم وغرب روسيا وبلاروسيا
أظهرت صور التقطها قمر صناعي ونشرتها شركة أميركية خاصة حشودا عسكرية روسية جديدة في عدة مواقع قريبة من أوكرانيا، مما يشير إلى استمرار موسكو في حشد قواتها وسط جهود دبلوماسية تهدف لتخفيف الأزمة.
وتجري روسيا تدريبات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا وتدريبات بحرية في البحر الأسود في إطار زيادة النشاط العسكري قرب أوكرانيا، والذي أثار مخاوف من غزو وشيك. وتنفي روسيا تخطيطها لشن أي هجوم على جارتها.
وقالت شركة "ماكسار تكنولوجيز"، التي مقرها الولايات المتحدة وترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، إن الصور التي التقطت يومي الأربعاء والخميس الماضيين أظهرت أعمال حشد كبيرة جديدة بعدة مواقع في شبه جزيرة القرم وغرب روسيا وبلاروسيا.
وقالت إن قوات ومعدات جديدة وصلت قرب نوفوزرنوي في القرم، مشيرةً أيضا إلى حشد جديد قرب بلدة سالفن على الساحل الشمالي الغربي لشبه الجزيرة.
وأضافت في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن حشوداً كبيرة من القوات والعتاد وصلت في الآونة الأخيرة إلى منطقة تدريب في كورسك في غرب روسيا على بعد 110 كيلومترات تقريباً شرقي الحدود الأوكرانية.
ولا تفصح روسيا عن عدد القوات التي تنشرها وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها في أنحاء أراضيها كما ترى. وهي تصر على أنها لا تشكل تهديداً لغيرها.
-
أزمة أوكرانيا.. وزير الدفاع البريطاني يلتقي نظيره الروسي في موسكوأكدت السفارة البريطانية في روسيا على قناتها في "تيليغرام" اليوم الجمعة وصول والاس إلى موسكو. العرب والعالم
-
ابتكار عجيب.. مربية روبوتية ترعى الجنين داخل رحم اصطناعيةعلماء صينيون يبتكرون تقنية قادرة أن تلغي حاجة المرأة إلى حمل طفلها مما يسمح للجنين بالنمو بشكل أكثر أماناً وكفاءة خارج جسدها علم
-
"ديار" تتحول إلى الربحية في الربع الرابع وتحقق 20 مليون درهمحقققت أرباحا سنوية قدرها 50.8 مليون درهم شركات