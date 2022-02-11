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صور تكشف حشوداً عسكرية روسية جديدة قرب أوكرانيا

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A satellite image shows troop housing area and tents in Kursk Training Area, Russia, February 9, 2022. 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. DO NOT OBSCURE LOGO
حشود في كورسك في روسيا
روسيا و أوكرانيا

صور تكشف حشوداً عسكرية روسية جديدة قرب أوكرانيا

الصور التي التقطها قمر صناعي يومي الأربعاء والخميس الماضيين تظهر أعمال حشد كبيرة جديدة بعدة مواقع في القرم وغرب روسيا وبلاروسيا

موسكو - رويترز

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أظهرت صور التقطها قمر صناعي ونشرتها شركة أميركية خاصة حشودا عسكرية روسية جديدة في عدة مواقع قريبة من أوكرانيا، مما يشير إلى استمرار موسكو في حشد قواتها وسط جهود دبلوماسية تهدف لتخفيف الأزمة.

وتجري روسيا تدريبات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا وتدريبات بحرية في البحر الأسود في إطار زيادة النشاط العسكري قرب أوكرانيا، والذي أثار مخاوف من غزو وشيك. وتنفي روسيا تخطيطها لشن أي هجوم على جارتها.

حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
7 صور
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في القرم

وقالت شركة "ماكسار تكنولوجيز"، التي مقرها الولايات المتحدة وترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، إن الصور التي التقطت يومي الأربعاء والخميس الماضيين أظهرت أعمال حشد كبيرة جديدة بعدة مواقع في شبه جزيرة القرم وغرب روسيا وبلاروسيا.

وقالت إن قوات ومعدات جديدة وصلت قرب نوفوزرنوي في القرم، مشيرةً أيضا إلى حشد جديد قرب بلدة سالفن على الساحل الشمالي الغربي لشبه الجزيرة.

حشود عسكرية في كورسك
  • حشود عسكرية في كورسك
  • حشود عسكرية في كورسك
  • حشود عسكرية في كورسك
  • حشود عسكرية في كورسك
4 صور
حشود عسكرية في كورسك
حشود عسكرية في كورسك
حشود عسكرية في كورسك
حشود عسكرية في كورسك
حشود عسكرية في كورسك
حشود عسكرية في كورسك
حشود عسكرية في كورسك
حشود عسكرية في كورسك
بلينكن: غزو روسيا لأوكرانيا قد يحصل "في أي وقت" أميركا روسيا و أوكرانيا بلينكن: غزو روسيا لأوكرانيا قد يحصل "في أي وقت"

وأضافت في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن حشوداً كبيرة من القوات والعتاد وصلت في الآونة الأخيرة إلى منطقة تدريب في كورسك في غرب روسيا على بعد 110 كيلومترات تقريباً شرقي الحدود الأوكرانية.

ولا تفصح روسيا عن عدد القوات التي تنشرها وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها في أنحاء أراضيها كما ترى. وهي تصر على أنها لا تشكل تهديداً لغيرها.

حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
  • حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
4 صور
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
حشود وتجهيزات عسكرية جديدة في بيلاروسيا
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