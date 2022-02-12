نيوزيلندا.. زيادة قياسية بإصابات كورونا واحتجاجات متواصلة ضد التطعيم

تجمع محتجون أمام البرلمان في نيوزيلندا اليوم السبت لليوم الخامس للمطالبة بإنهاء التطعيم الإجباري وقيود كوفيد-19 الصارمة على الرغم من توقعات بهطول أمطار غزيرة.

وأقامت الشرطة المزيد من الحواجز على أرضية البرلمان، وقالت إنها ستحتفظ بوجود قوي لضمان سلمية المظاهرات.

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ويغلق المحتجون الشوارع قرب البرلمان في العاصمة ولنغتون بشاحنات وسيارات ودراجات نارية، مستلهمين مظاهرات مستمرة منذ نحو أسبوعين في كندا، حيث أغلق سائقو الشاحنات معبرين حدوديين مع الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة إنها لم تنفذ أي اعتقالات يوم الجمعة، وكانت قد أعلنت عن اعتقال 120 شخصا يوم الخميس أثناء محاولتها إبعاد المحتجين بالقوة.

وسجلت نيوزيلندا زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة بلغت 446 إصابة.

وتجاهل المحتجون دعوات رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لهم للمغادرة. وتزيد المواجهة المستمرة الضغوط السياسية على أرديرن التي تراجعت معدلات التأييد لها في استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة.