.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نيوزيلندا.. زيادة قياسية بإصابات كورونا واحتجاجات متواصلة ضد التطعيم

  • الخط
احتجاجات ضد التطعيم الإجباري في نيوزيلندا - أب

نيوزيلندا.. زيادة قياسية بإصابات كورونا واحتجاجات متواصلة ضد التطعيم

المحتجون تجاهلوا دعوات رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لهم للمغادرة

ولنغتون - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تجمع محتجون أمام البرلمان في نيوزيلندا اليوم السبت لليوم الخامس للمطالبة بإنهاء التطعيم الإجباري وقيود كوفيد-19 الصارمة على الرغم من توقعات بهطول أمطار غزيرة.

وأقامت الشرطة المزيد من الحواجز على أرضية البرلمان، وقالت إنها ستحتفظ بوجود قوي لضمان سلمية المظاهرات.

احتجاجات ضد التطعيم الإجباري في نيويزلندا - أب
احتجاجات ضد التطعيم الإجباري في نيويزلندا - أب

ويغلق المحتجون الشوارع قرب البرلمان في العاصمة ولنغتون بشاحنات وسيارات ودراجات نارية، مستلهمين مظاهرات مستمرة منذ نحو أسبوعين في كندا، حيث أغلق سائقو الشاحنات معبرين حدوديين مع الولايات المتحدة.

كندا.. إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو بسبب استمرار الاحتجاجات فيروس كورونا فيروس كورونا كندا.. إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو بسبب استمرار الاحتجاجات

وقالت الشرطة إنها لم تنفذ أي اعتقالات يوم الجمعة، وكانت قد أعلنت عن اعتقال 120 شخصا يوم الخميس أثناء محاولتها إبعاد المحتجين بالقوة.

وسجلت نيوزيلندا زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة بلغت 446 إصابة.

وتجاهل المحتجون دعوات رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لهم للمغادرة. وتزيد المواجهة المستمرة الضغوط السياسية على أرديرن التي تراجعت معدلات التأييد لها في استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصدر يمضي لإزالة العثرات أمام تشكيل الحكومة أهمها الثلث المعطل وتوحيد الأكراد الصدر يمضي لإزالة العثرات أمام تشكيل الحكومة أهمها الثلث المعطل وتوحيد الأكراد
اكتشف المزيد