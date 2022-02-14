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اصطدام قطارين قرب ميونيخ.. مقتل شخص وإصابة أكثر من 10

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من موقع الحادث (فرانس برس)

اصطدام قطارين قرب ميونيخ.. مقتل شخص وإصابة أكثر من 10

صحيفة "بيلد" قالت إن 100 راكب من بينهم تلاميذ كانوا في القطارين

العربية.نت، وكالات

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قضى شخص وأصيب أكثر من 10 آخرين بجروح في حادث اصطدام قطارين وقع الاثنين قرب ميونيخ في جنوب ألمانيا، وفق الشرطة.

وحصل الاصطدام بين القطارين في أولى ساعات المساء في قطاع محطة إيبنهازن-شافتلارن، جنوب العاصمة البافارية.

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سبب الحادث؟

من جانبه أفاد متحدث باسم شرطة ميونيخ وكالة فرانس برس بسقوط "قتيل والعديد من الجرحى".

كما أوضحت الشرطة أن سبب الحادث لم يعرف على الفور.

من موقع الحادث (فرانس برس)
من موقع الحادث (فرانس برس)

وحصل الاصطدام بين قطاري الضواحي على ما يبدو في موقع على سكة الحديد مخصص لاتجاه واحد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية.

بينهم تلاميذ

إلى ذلك هرع أكثر من 200 مسعف إلى مكان الحادث، وفق الشرطة.

من موقع الحادث (فرانس برس)
من موقع الحادث (فرانس برس)

وكشفت صحيفة "بيلد" أن 100 راكب من بينهم تلاميذ، كانوا في القطارين.

بدورها قالت إذاعة محلية إن القطارين كادا يصطدمان في الموقع نفسه في أغسطس الماضي لكن السائقين تمكنا من التوقف في الوقت المناسب.

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