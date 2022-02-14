جهاز الشرطة الأوروبية: اعتقال 5 من داعش في إسبانيا

أعلن جهاز الشرطة الأوروبية في بيان، اليوم الاثنين، اعتقال 5 متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال حملة لمكافحة الإرهاب ضد المتشددين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون على الإنترنت.

وكشف البيان أنه قبض على المجموعة المكونة من خمسة أعضاء في الأسبوعين الماضيين، حيث حدثت الاعتقالات في إطار تحقيقين منفصلين لمكافحة الإرهاب على الأراضي الإسبانية.

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شبكة تمويل

فقد أسفر التحقيق الأول، المعروف باسم عملية KITAL، عن اعتقال ثلاثة أفراد في مدن برشلونة وجيرونا وفالنسيا بتهم تمويل الإرهاب.

ويُزعم أن المشتبه به الرئيسي استخدم شبكة معقدة من الشركات ذات الوجود الدولي لتمويل جماعة إرهابية مقرها ليبيا لها صلات بتنظيم داعش.

كما، يعتقد أن المشتبه به الرئيسي هو نفسه مرتبط بقيادة هذه المجموعة المتشددة.

تجنيد شبان

إلى ذلك، أسفر التحقيق الثاني، المعروف باسم عملية فاركول، عن اعتقال شخصين بتهمة تجنيد مقاتلين شبان من أجل تنظيم داعش في مدينة مليلية الإسبانية.

وبدأت الشرطة الوطنية الإسبانية التحقيق قبل عامين بعد اكتشافها مقاطع مصورة تروج لفكر داعش يعتقد أنه تم إنشاؤها وتوزيعها من قبل المشتبه بهما.

يشار إلى أن هذين التحقيقين دعما من قبل مركز مكافحة الإرهاب التابع لليوروبول والذي قدم التطوير والتحليل المستمر للمعلومات الاستخباراتية لدعم المحققين الإسبان.