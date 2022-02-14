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رئيس أوكرانيا يدعو بايدن لزيارة كييف.. "ستكون إشارة قوية"

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جو بايدن وفولوديمير زيلنسكي (فرانس برس)

رئيس أوكرانيا يدعو بايدن لزيارة كييف.. "ستكون إشارة قوية"

العربية.نت، وكالات

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الأحد نظيره الأميركي جو بايدن إلى زيارة كييف لإظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي.

ونقلت الرئاسة الأوكرانية قول زيلنسكي لبايدن خلال مكالمة هاتفية بينهما في وقت سابق الأحد: "أنا واثق بأن زيارتكم لكييف خلال الأيام المقبلة ستكون إشارة قوية وستساهم في استقرار الوضع".

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غير أن واشنطن لم تشر البتة إلى هذه الدعوة في بيانها عن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين والتي استغرقت نحو 50 دقيقة.

كما نقل البيت الأبيض أن بايدن وزيلنسكي توافقا على مواصلة نهجي "الدبلوماسية" و"الردع" حيال روسيا.

كذلك أضاف أن بايدن كرر خلال الاتصال وعده برد "سريع وحاسم" من الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي، مكرراً دعمه "لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

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