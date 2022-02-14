رئيس وزراء بريطانيا لبوتين: تراجع عن الهاوية

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الوضع بشأن أوكرانيا خطير للغاية، مشيراً إلى ضرورة أن يتحد الغرب في مواجهة أي تهديد ضدها.

وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التراجع عن الهاوية.

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كذلك، أكد الحاجة لفرض عقوبات قاسية على روسيا، لافتاً إلى أنه لا يمكن التخلي عن حق أوكرانيا السيادي بالانضمام للناتو.

يأتي ذلك فيما يعتزم جونسون زيارة أوروبا مجدداً هذا الأسبوع لمواصلة جهوده الدبلوماسية لتهدئة الأزمة المتعلقة بالملف الأوكراني، وفق ما أعلن مكتبه أمس الأحد.

جولة أوروبية

وسيتحدث جونسون في الأيام المقبلة إلى عدد من القادة حول الوضع الحالي، ويعتزم التوجه إلى أوروبا مرة جديدة في نهاية الأسبوع. وقبل أسبوعين، كان قد توجه إلى كييف لتقديم دعمه لأوكرانيا.

يشار إلى أن بريطانيا حذرت اليوم الاثنين مجدداً من مسألة الغزو الروسي للجارة الغربية.

وقال وزير الدولة بوزارة الدفاع جيمس هيبي، إن هجوما روسيا "قد يحدث فعليا دون سابق إنذار"، مضيفا أنه بات وشيكا للغاية.

كما أكد أن المملكة المتحدة تتعامل بجدية شديدة مع تقارير احتمال حدوث غزو الأربعاء المقبل، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

حشود عسكرية

يذكر أنه منذ أشهر تتهم واشنطن موسكو بحشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود، بما ينذر بغزو وشيك للأراضي الأوكرانية.

في حين ينفي الروس تلك الاتهامات، معتبرين التحذيرات الأميركية أشبه بالـ"هستيريا"، مطالبين في الوقت عينه بتقديم ضمانات أمنية تهدئ مخاوفهم، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ووقف توسّع الحلف شرقًا، وهو ما يرفضه الأخير.