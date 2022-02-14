فرنسا: كل العناصر متوافرة لتشن روسيا هجوماً على أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان-أيف لودريان، مساء الاثنين، أن "كل العناصر" متوافرة لتشن روسيا "هجوماً قوياً" على أوكرانيا.

وقال لودريان لمحطة "فرانس 5": "هل تتوافر كل العناصر لهجوم قوي من جانب القوات الروسية في أوكرانيا؟ نعم هذا صحيح، إنه ممكن وبشكل سريع" .

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غير أنه أكد أن "لا شيء يشير اليوم" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بهذا الشأن، وفق فرانس برس.