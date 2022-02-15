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الرئيس الإسرائيلي يعتزم القيام بزيارة نادرة إلى تركيا

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Israeli President Isaac Herzog waves as he arrives to Number 10 Downing Street in central London on November 23, 2021. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
تركيا

الرئيس الإسرائيلي يعتزم القيام بزيارة نادرة إلى تركيا

وفد من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل هذا الأسبوع في إطار التحضير لزيارة هرتسوغ المرتقبة

العربية.نت

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أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الثلاثاء عزمه القيام بزيارة نادرة إلى تركيا بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب الرئيس في بيان إن "وفداً من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل هذا الأسبوع في إطار التحضير لزيارة هرتسوغ المرتقبة" إلى تركيا، من دون تحديد موعدها.

مظاهرة خارج القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول في يناير الماضي احتجاجاً على زيارة هرتسوغ
مظاهرة خارج القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول في يناير الماضي احتجاجاً على زيارة هرتسوغ

وأوضح البيان أن الزيارة تهدف إلى "إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين".

من جهتها، ذكرت محطة "تي. آر. تي" التركية أن من المتوقع أن تتم الزيارة في التاسع والعاشر من مارس المقبل.

ويضم الوفد التركي الذي من المتوقع أن يصل إسرائيل هذا الأسبوع، المتحدث الرسمي للدولة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم قالين ونائب وزير الخارجية سادات أونال.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الشهر المنصرم عن زيارة مرتقبة لنظيره الإسرائيلي مطلع فبراير الحالي.

وبدأ التقارب بين البلدين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت خصوصاً بين أردوغان ومسؤولين إسرائيليين.

وتوتّرت العلاقات التركية الإسرائيلية بعد مقتل 10 مدنيين خلال مداهمة قافلة بحرية تركية كانت متّجهة إلى قطاع غزة في العام 2010.

وقفة في مايو 2021 أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة لإحياء ذكرى القافلة التركية إلى غزة (أرشيفية)
وقفة في مايو 2021 أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة لإحياء ذكرى القافلة التركية إلى غزة (أرشيفية)
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وتصاعد التوتر أيضاً مع سحب سفيري البلدين في 2018 بعد مقتل محتجّين فلسطينيين في قطاع غزة.

وسيلتقي المسؤولون الأتراك بمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب هرتسوغ، على ما أكد البيان.

ووفقاً للبيان، زار وفد إسرائيلي من وزارة الخارجية تركيا في ديسمبر عندما بدأت المباحثات حول زيارة الرئيس الإسرائيلية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية التركية الزيارة. وقالت في بيان إن قالين وأونال سيلتقيان أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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