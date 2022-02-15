بقبلات وورد في عيد الحب.. زيلينسكي يتحدى بوتين بفيديو رومانسي مع زوجته

في تحدٍ للرئيس الروسي فلادمير بوتين الذي يهدد بغزو بلاده ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو مع زوجته، بمناسبة عيد الحب، حيث أكد وجوده في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني في مقطع الفيديو برفقة زوجته: "نحن معا، نحن في المنزل، نحن في أوكرانيا"، وذلك بالتزامن مع اشتعال الوضع على الحدود من قبل القوات الروسية.

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ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستواصل السعي لتحقيق هدفها بالانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي على الرغم من الغضب الروسي وتشكك بعض الدول الغربية.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "اليوم يلمح العديد من الصحفيين والعديد من الزعماء لأوكرانيا أنه من الممكن عدم المجازفة وعدم إثارة قضية العضوية المستقبلية في التحالف باستمرار؛ لأن هذه المخاطر مرتبطة برد فعل الاتحاد الروسي".

وأكمل: "أعتقد أن علينا السير على الطريق الذي اخترناه حتى آخره"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأبلغ زيلينسكي شولتس خلال اجتماع في كييف، اليوم الاثنين، أنّ بلاده تعتبر خط أنابيب الغاز المثير للجدل ”نورد ستريم 2“ الذي يربط بين روسيا وألمانيا "سلاحا جيوسياسيا".