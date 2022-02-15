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واشنطن: غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

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قوات روسية قرب حدود أوكرانيا (أرشيفية من رويترز)

واشنطن: غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

العربية.نت، وكالات

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أكدت الولايات المتحدة الاثنين أنها لم تلحظ "أي مؤشر ملموس إلى خفض التصعيد" عند الحدود الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أمام الصحافة إنه "من المحتمل جداً، ربما أكثر من أي وقت مضى، أن تقرر موسكو شن عملية عسكرية، في وقت تستمر قوات روسية جديدة في الوصول إلى الحدود الأوكرانية".

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كما أضاف أن "غزواً يمكن أن يبدأ في أي وقت، كما سبق أن قلنا"، وفق فرانس برس.

قرار نهائي؟

من جانبه أعلن البنتاغون عشية توجه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوروبا أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ أي "قرار نهائي" بشأن غزو أوكرانيا من عدمه.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي خلال مؤتمر صحافي الاثنين: "لا نظن أن قراراً نهائياً اتخذ لكن تحركاً عسكرياً قد يحصل في أي وقت".

القوات المسلحة الأوكرانية في في منطقة خاركيف (أرشيفية من فرانس برس)
القوات المسلحة الأوكرانية في في منطقة خاركيف (أرشيفية من فرانس برس)

كما كشف كيربي أن أوستن سيزور الثلاثاء مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل ومن ثم بولندا وليتوانيا.

إلى ذلك اعتبر أن دعم الصين "الضمني" لروسيا في الملف الأوكراني "مقلق جداً"، قائلاً إن هذا الدعم "هو بصراحة أكثر زعزعة لاستقرار الوضع الأمني في أوروبا".

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