إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو
لم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا
قال وزير الأمن الداخلي الصومالي إن إطلاق نار وانفجارات هزت العاصمة مقديشو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع مهاجمة متشددين من حركة الشباب مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.
وكتب الوزير عبد الله نور على تويتر "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش". وأضاف "هزم أفراد أمننا العدو".
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ولم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا.
وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية، هجمات من حين لآخر على أهداف حكومية، مثل هجوم الأسبوع الماضي على حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان.
ولم تعلق حركة الشباب حتى الآن.
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