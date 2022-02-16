.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو

  • الخط
الشرطة الصومالية

إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو

لم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا

مقديشو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الأمن الداخلي الصومالي إن إطلاق نار وانفجارات هزت العاصمة مقديشو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع مهاجمة متشددين من حركة الشباب مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.

وكتب الوزير عبد الله نور على تويتر "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش". وأضاف "هزم أفراد أمننا العدو".

ولم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا.

بلينكن للافروف: نريد من موسكو احتواء فعليا للتصعيد ويمكن التحقق منه أميركا روسيا و أوكرانيا بلينكن للافروف: نريد من موسكو احتواء فعليا للتصعيد ويمكن التحقق منه

وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية، هجمات من حين لآخر على أهداف حكومية، مثل هجوم الأسبوع الماضي على حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان.

ولم تعلق حركة الشباب حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين: لا نريد الحرب بل نريد حل لموضوع انضمام أوكرانيا للناتو بوتين: لا نريد الحرب بل نريد حل لموضوع انضمام أوكرانيا للناتو
اكتشف المزيد