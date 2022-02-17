الأمم المتحدة: انتهاكات وقف النار في أوكرانيا مقلقة

عبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو اليوم الخميس، عن قلق المنظمة الدولية بشأن تقارير عن انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الساعات الماضية، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.

وأوضحت ديكارلو في اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا أن "أيا كان ما يعتقده المرء بشأن احتمال حدوث مثل هذه المواجهة، فالحقيقة هي أن الوضع الحالي خطير للغاية"، محذرة من تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

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كما أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن تطبيق اتفاقيات مينسك هو الحل الوحيد لأزمة أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني اتهم القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا اليوم الخميس بإطلاق قذائف على قرية في منطقة لوهانسك أصابت روضة أطفال.

قصف روضة

كذلك، اتهم انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا في وقت سابق القوات الحكومية بفتح النار على أراضيهم أربع مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقالوا إنهم يحاولون معرفة ما إذا كان أي شخص قد أصيب أو قُتل.

ووسط المخاوف الغربية من غزو روسي وشيك، نفذت القوات المدعومة من موسكو قصفاً على قرية ستانيتسيا لوهانسكا الأوكرانية بالأسلحة الثقيلة شرقي البلاد في دونباس.

وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن روضة للأطفال في قرية ستانيتسيا لوهانسكا تم قصفها، وكانت مليئة بالأطفال وقت الهجوم، لكن لم يصب أي منهم، فيما أصيب مدرسان، في حين تم إجلاء المدنيين في المنطقة.

كما أظهرت صور نساء يحتمين في مخبأ بعدما تدمرت باحة اللعب الرئيسية في الروضة.

أتت هذه التطورات مع استمرار حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.