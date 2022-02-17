الكرملين "الوضع في دونباسك يتفاقم"..وكييف ترد "استفزاز"

بعد أن اتهم متمردون في شرق أوكرانيا، موالون لموسكو بقصف كييف عدداً من مناطقهم، حذرت روسيا من أن الوضع في دونباس يتفاقم

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الأوضاع في دونباسك تتصاعد.

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كما عبر عن أمله في أن يستخدم الغرب تأثيره على كييف لمنع المزيد من التصعيد.

نراقب دونباسك عن كثب

ونفى بيسكوف في إفادة صحفية، صحة تقارير أشارت إلى غزو روسي محتمل لأوكرانيا، لكنه قال إن بلاده تراقب الوضع عن كثب في منطقة دونباس الخاضعة لسيطرة المتمردين في الدولة السوفيتية السابقة.

كييف ترد "استفزاز"

في المقابل، أعلنت الخارجية الأوكرانية أن قرية في البلاد تعرضت لقصف بأسلحة ثقيلة من إقليم دونباس. وشدد وزير الخرجية دميترو كوليبا، على أن هذا القصف "انتهاك خطير" لاتفاقيات مينسك من قبل روسيا، داعية جميع شركائها الدوليين لإدانته.

بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في اتصال هاتفي عن القصف الذي وصفه بأنه "استفزازي" لقرية ستانتسيا لوغانسكا في شرق البلاد.

كما أضاف عبر حسابه على تويتر أنه أطلع ميشيل على الوضع الأمني، وشكره على مبادرة مؤتمر المانحين لدعم بلاده.

التدريبات في بيلاروسيا

أما عن التواجد الروسي في بيلاروسيا، وسط تصاعد التوتر مع أوكرانيا، فأوضح أنه لا يوجد حديث الآن عن استمرار تواجد الجيش الروسي في الأراضي البيلاروسية بعد انتهاء التدريبات.

كما ذكر خلال أنه على الرغم من أن بلاده بدأت سحب بعض قواتها التي استكملت التدريبات في المناطق المتاخمة للجارة الغربية، فإن

العملية ستستغرق بعض الوقت.

في حين أوضح وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أن التدريبات ستنتهي في 20 فبراير.

وكانت تلك التدريبات أثارت قلق كييف وحلف الناتو على السواء، لا سيما أنها أتت مع تصاعد التوتر، ووسط اتهامات غربية لموسكو بحشد أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع الجارة الغربية.

متمردو دونباسك

أما بشأن دونباسك، فكان متمردون في شرق البلاد، أكدوا صباح اليوم أن القوات الأوكرانية ضربت 5 مواقع، في انتهاك لاتفاقية منسك.

كما أفاد زعيم جماعة جمهورية لوغانسك المعلنة من طرف واحد، بأن الوضع على خط الاشتباك في إقليم دونباس تفاقم بشكل كبير خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما نقلت وكالة تاس.

في حين نفت القوات الأوكرانية الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية في شرق البلاد. وقال الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام لرويترز "على الرغم من تعرض مواقعنا لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردا على ذلك".

يذكي نيران التوتر

يشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عمليات إطلاق نار متقطعة من كلا الطرفين في تلك المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

إلا أن أي تصعيد حالي للصراع المستمر منذ سنوات مع انفصاليي دونباس، يمكن أن يذكي نيران التوتر المشتعلة أساسا بين روسيا والغرب في الوقت الحالي.

لاسيما أن الولايات المتحدة أكدت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أن موسكو قد تبحث عن ذريعة أو مبرر يفتح لها الطريق لغزو الأراضي الأوكرانية.

كما حذر العديد من المراقبين من أن الروس قد يفتعلون ذرائع في الوقت الحالي من أجل تنفيذ عمليات تقدم نحو الأراضي الأوكرانية.