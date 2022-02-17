لافروف: سنرد على أميركا اليوم بشأن الضمانات الأمنية

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا سترسل رداً للولايات المتحدة بشأن مسألة الضمانات الأمنية اليوم الخميس.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن بلاده سترسل خطاباً علنياً، مشيراً إلى أن روسيا التي تطالب بضمانات أمنية من واشنطن وحلف شمال الأطلسي "ستنشر" مضمون الرسالة التي تحمل رد موسكو، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

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كذلك، قال إنه "من المستحيل أن تستأنف روسيا العمل مع مجلس الناتو"، لافتاً أيضاً إلى أن المناورات الروسية في بيلاروسيا ستنتهي في 20 فبراير الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في يناير الماضي، أن السفير الأميركي لدى موسكو، جون ساليفان، سلمها رد الولايات المتحدة الخطي على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها روسيا.

ضمانات أمنية

وسبق أن تقدمت روسيا يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.

كما، تشمل هذه القضايا، بحسب وزارة الدفاع الروسية، أولاً "ضمانات لعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى"، وثانياً "تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأميركية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة".

توتر متصاعد

وثالثا ترتكز المقترحات الروسية، بحسب الوزارة، على "الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية"، وفق وكالات الأنباء الروسية.

يأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية غزو محتملة لأوكرانيا، فيما أكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا.