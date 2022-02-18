أوكرانيا.. انفجار قرب مبنى حكومة دونيتسك الانفصالية

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، على بعد عشرات الأمتار في موقف للسيارات قرب مبنى حكومة ما تسمى جمهورية دونيتسك الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وأظهرت صور حريقا في موقع الانفجار، فيما لم تتضرر المباني المجاورة، كما سُمع دوي الانفجار في جميع أنحاء المدينة، بحسب وسائل إعلام روسية.

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كذلك، هز الانفجار مبنى الحكومة في مدينة دونيتسك، فيما توجه إلى مكان الحادث عناصر من وزارة الطوارئ.

ودعت رسالة نشرها المكتب التمثيلي للحكومة الانفصالية عبر "تيلغرام"، المواطنين إلى "التزام الهدوء واليقظة وتجنب التحرك في أنحاء المدينة قدر الإمكان".

إجلاء المدنيين

وكان زعيم انفصالي شرق أوكرانيا دينيس بوشيلين، أعلن في وقت سابق اليوم، إجلاء سكان منطقة انفصالية إلى جنوب شرق روسيا.

وأوضح بوشيلين رئيس ما تسمى جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا، أن موسكو وافقت على توفير الإقامة للسكان المغادرين.

كذلك، ذكر بوشيلين أن عمليات الإجلاء الجماعي ستنظم اعتباراً من اليوم للسكان إلى روسيا الاتحادية، حيث سيتم إجلاء النساء والأطفال وكبار السن أولاً.

اتهامات متبادلة

يشار إلى أن أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا تبادلوا الاتهامات بعمليات قصف جديدة في شرق البلاد، الذي يشهد منذ الخميس تصعيدا أمنيا على وقع مخاوف من هجوم روسي محتمل.

فقد أعلن الجيش الأوكراني أنه رصد 60 انتهاكا لوقف إطلاق النار ارتكبها انفصاليون موالون لروسيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أن جنديا أصيب، فيما أعلنت روسيا سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا.

في المقابل، تحدث الانفصاليون عن 27 عملية قصف من جانب الجيش الأوكراني.