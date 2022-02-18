الناتو: أوروبا تشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مساء الجمعة أن أوروبا تشهد راهناً "أكبر حشد لقوات عسكرية" منذ الحرب الباردة، مع وجود نحو 150 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، بحسب تقديرات الدول الغربية.

وصرّح ينس ستولتنبرغ لقناة "زد دي إف" الألمانية أن الأمر "يتجاوز بكثير إجراء مناورات" و"روسيا قادرة بالتأكيد على مهاجمة" أوكرانيا، وفق فرانس برس.

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يذكر أن مسؤولاً أميركياً كان قدّر في وقت سابق الجمعة أن لدى روسيا 190 ألف جندي في محيط أوكرانيا وداخل أراضيها، مع احتساب القوات الانفصالية. وحتى الآن، تحدثت الدول الغربية عن 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، قال ستولتنبرغ: "ليس هناك أدنى شك في أننا نشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ نهاية الحرب الباردة"، وذلك على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ الذي افتتح الجمعة.

كما أكد أنه يتابع عن كثب النقاش الذي تشهده السويد وفنلندا في شأن احتمال انضمامهما إلى الحلف بسبب التوترات بين روسيا وأوكرانيا، علماً أنهما ليستا عضوين فيه.

وأورد: "نستمع باهتمام بالغ إلى ما يصدر من السويد وفنلندا، لم تعلنا ترشحهما" للانضمام إلى الحلف، "ولكنهما لا تريدان أيضاً أن يغلق الحلف الباب في حال أرادتا يوماً القيام بذلك".