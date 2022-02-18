دول أوروبية: أي عدوان روسي على أوكرانيا له عواقب وخيمة

أكدت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس أن أي عدوان عسكري من جانب روسيا على أوكرانيا ستكون له "عواقب وخيمة" وستترتب عليه "تكاليف غير مسبوقة".

وشددت الدول الست وهي فرنسا وألمانيا وأيرلندا وإستونيا وألبانيا والنرويج في بيان مشترك صدر عقب جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في أوكرانيا عقدت الخميس، على دعمها الكامل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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كما دعت إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك بدءاً بالالتزام غير المشروط بوقف إطلاق النار، مطالبة روسيا بالانخراط بشكل بناء والوفاء بجميع التزاماتها، بما في ذلك المسائل الإنسانية والأمنية، لإحراز تقدم في التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.

كذلك عبرت عن قلقها الشديد بشأن قرار مجلس الدوما الروسي الذي دعا للاعتراف بـ"الجمهوريات الشعبية" في دونيتسك ولوغانسك، وإزاء الحشد الروسي الهائل للقوات المسلحة في أوكرانيا وحولها.

وأكدت الدول الأوروبية الست استعدادها للمشاركة بشكل بناء في مناقشات هادفة للوصول إلى نتائج بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

كما عبرت عن ترحيبها بالتزام السلطات الأوكرانية بتقديم مقترحات حول التشريعات المعلقة التي تتطلبها اتفاقيات مينسك.

كذلك دعت موسكو إلى ضمان أن تتمكن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من تنفيذ مهامها والوصول دون قيد إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات غير حكومية.